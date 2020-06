Koniec z hasłami w przeglądarkach? Microsoft próbował i poległ, teraz bierze się za to Apple

Kiedyś, dawno dawno temu, Microsoft miał piękną ideę. Chciał używania biometrii, a konkretnie technologii Windows Hello, do logowania się w różnych systemach i usługach internetowych. Mówiąc krótko…koniec z hasłami! W końcu nikt nie lubi ich pamiętać, a managery haseł firm trzecich cieszą się dużą popularnością więc coś jest na rzeczy. CZAS DOKONAĆ REWOLUCJI! Minęły dwa lata, a po rewolucji nie ma ani śladu, Apple widzi, Apple działa.

Nie mam pretensji do firmy z Cupertino. Zrobili to w czym są dobrzy. Dostrzegli świetny pomysł, słabe wykonanie (a raczej jego brak) i postanowili, że zrobią to sami. Jednak zanim przejdziemy dalej oddajmy Microsoftowi sprawiedliwość, że coś im się udało. Na urządzeniach z odpowiednim certyfikatem i które były wyposażone w technologię Windows Hello możemy odkrywać hasła…w przeglądarce Chrome ;)

Apple działa

The FIDO Alliance ogłosiło, że Apple rozszerza swoje wsparcie dla autoryzacji z wykorzystaniem biometrii o Safari 14. Oznacza to, że będzie można używać Touch ID oraz Face ID dla bezpiecznego i wygodnego autoryzowania się na stronach internetowych i w usługach WWW.

Apple! Dziękuje wam bardzo za to! Nie jest ważne jakiego managera haseł wykorzystuje na danym urządzeniu, nie ważne jak dobrze działa wsparcia dla synchronizacji haseł w Edge z którego korzystam, i tak hasła mnie denerwują. Biometria wydaje się naturalna i jest nieporównywalnie bardziej komfortowa. Dlatego będę kibicował każdej firmie, która nakłoni społeczność programistów do wykorzystywania tego typu mechanizmów.