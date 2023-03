Miliard dolarów na nowe filmy. Apple chce więcej swoich produkcji w kinach

Apple dostrzega ogromny potencjał drzemiący w kinach. Firma chce by jej oryginalne, pełnometrażowe produkcje pojawiały się nie tylko na platformie Apple TV+ ale także kinach. I to na całym świecie.

Apple TV+ to platforma nietypowa. Apple stawia przede wszystkim na produkcje oryginalne i trudno tam szukać tytułów na licencji - np. z popularnych stacji telewizyjnych. Na VOD trudno też o tak rozbudowaną bibliotekę tytułów, którą serwuje każdego miesiąca Netflix - prawdziwa drukarka filmów i seriali oryginalnych, które w większości przypadków stawiają na ilość, a nie jakość. Seriale i filmy dostępne na platformie Apple cieszą się uznaniem krytyków i widzów. I choć baza widzów nie jest tak wysoka jak w przypadku pozostałych konkurentów, amerykański gigant technologiczny nie składa broni i stale inwestuje w produkcje, które w najbliższej przyszłości zadebiutują. I to nie tylko w Apple TV+, ale także w kinach.

Więcej filmów od Apple w kinach. Tak firma chce reklamować swoją platformę Apple TV+

Jak informuje serwis Bloomberg, Apple ma przeznaczyć w tym roku nawet miliard dolarów na produkcję filmów, które mają być wyświetlane w kinach na całym świecie. Choć anonimowe źródła nie zdradzają żadnych szczegółów, mówi się, że przedstawiciele Apple rozmawiają z kilkoma najważniejszymi studiami produkcyjnymi Hollywood. Lista potencjalnych filmów, które Apple może objąć swoim patronatem wydawniczym obejmuje "Killers of the Flower Moon" w reżyserii Martina Scorsese, w którym występuje Leonardo DiCaprio. Mówi się też o thrillerze szpiegowskim "Argylle" od reżysera Matthew Vaughna oraz najnowszej produkcji Ridleya Scotta - "Napoleon" przedstawiającej historię największego francuskiego przywódcy. Firma zabiega, by filmy wyświetlane były na srebrnym ekranie przez przynajmniej miesiąc. Planem Apple jest zarówno promowanie własnej platformy w kinach, jak i zarabianie na potencjalnie najbardziej dochodowych produkcjach.

Nie ma się co dziwić, że Apple mocno inwestuje w oryginalne filmy debiutujące na platformie Apple TV+. Wszystkie, które do tej pory obejrzałem stały na całkiem wysokim poziomie. Nie można tu zapominać o CODA - obraz, który jako pierwszy w historii platform VOD i tytułów na wyłączność wywalczył statuetkę Oscara za najlepszy film na zeszłorocznym rozdaniu nagród.