Apple ostrzega: nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru do czyszczenia naszych urządzeń

Jak widać — Apple jest dość precyzyjne w opisie co wolno, a czego nie wolno. Czym wolno, a czego nie wolno. Jasnym jest, że produkt i sposób czyszczenia są niezwykle ważne, ale mimo wszystko warto wziąć sobie wszystkie uwagi firmy do serca, jeżeli chcemy jak najdłużej cieszyć się działającym sprzętem. Warto mieć także na uwadze, że Apple wyraźnie zaznacza, by uważać na ciecze — a jeśli z jakiegoś powodu takowe dostaną się do wnętrza ich produktu, zalecają niezwłoczne zwrócenie się o pomoc do ich autoryzowanych serwisów albo sklepów Apple Store. Nie ma co ukrywać, że z tymi drugimi byłoby znacznie łatwiej, gdyby choć jeden taki był w Polsce. Pamiętajcie też, że uszkodzenia po kontakcie z cieczą nie są objęte gwarancją ani ochroną przy Apple Care.