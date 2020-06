Apple bez konkurencji jeszcze przed wejściem na nowy rynek

Dużo się ostatnio mówi na temat przymiarek Apple do wejścia w sektor inteligentnych okularów. Niezależnie od mojego podejścia do tego producenta bardzo mocno im w tym zakresie kibicuję, a to dlatego, że branża AR potrzebuje bardzo solidnego kopa w tyłek. Apple będzie butem, który ten kop wykona i zmusi innych producentów do podobnego ruchu.

Jednak okazuje się, że w tym tempie Apple nie będzie miał wielkiej konkurencji. Mam tu na myśli wszelkie przedsięwzięcia które do tej pory miały miejsce na rynku. Nie wiem czy wiecie, ale Bose już od 2018 roku robił przymiarki do wejścia na rynek ze swoimi inteligentnymi okularami.

Projekt zakładał połączenie okularów przeciwsłonecznych ze słuchawkami. Gdzie tu AR? Otóż nasza rzeczywistość miała być rozszerzana nie przez obraz, a przez dźwięk co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem np. dla niewidomych.

Bose wycofuje się z AR

Niestety zgodnie z najnowszymi doniesieniami w związku z problemami z realizacją postawionych celów Bose robi krok w tył i zarzuca projekt. Jest to o tyle smutna wiadomość, że dołączają oni do coraz dłuższej listy firm, które albo zostały zmuszone do wycofania się albo po prostu padły. Widać jak twardym orzechem jest rzeczywistość rozszerzona.

Dołączyli do mało znanej szerszej publice firmy Daqri, która robiła doskonałe produkty dla przemysłu. W ich przypadku były to specjalne kaski, które posiadały zarówno rozszerzenie wizualne jak i dźwiękowa, a także potrafiły orientować się w przestrzeni w której znajdował się pracownik.

Meta AR dostarczająca zarówno fizyczne urządzenia jak i oprogramowania sprzedała wszystko co posiadała ponieważ nie była w stanie się utrzymać. Następna na liście jest firma Magic Leap o której przez lata było bardzo głośno, jednak obecnie jest w fazie silnej i agresywnej restrukturyzacji. Niestety coraz więcej firm po prostu nie radzi sobie z tym obszarem. Niedługo może się okazać, że Apple wejdzie na obszar na którym nie ma absolutnie żadnej konkurencji co sprawi, że nie będą się specjalnie starać, a to może dać nam produkt pozbawiony jakichkolwiek zalet.