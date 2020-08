Awantury o App Store ciąg dalszy. Tym razem Apple się ugnie?

Apple przez lata budowało swój ekosystem i dbało o to, by było (jak tylko się da) bezpiecznie, hermetycznie i by zachować możliwie jak najwiecej kontroli nad wszystkim co się dzieje. Wiadomo że ich App Store przynosi w każdym kwartale ogromne pieniądze — co wielu się nie podoba, dlatego cały czas padają w ich kierunku oskarżenia o praktyki monopolistyczne. Zdania w tym temacie są podzielone, ale teraz tematowi postanowiła przyjrzeć się rosyjska instytucja FAS, zajmująca się uczciwą konkurencją.