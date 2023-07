To nie pomyłka. Apple naprawdę zamieściło tam reklamę!

Apple od lat ma opinię firmy, która do reklam podchodzi dość ostrożnie. Kłamstwem byłoby powiedzieć, że ich nie ma — bo w App Store te dostępne są od lat. Ale faktem jest, że do tej pory trudno było się na nie natknąć "na dzień dobry". Firma dość zręcznie umieszczała je na stronach z wynikami wyszukiwania, dbając tym samym o to, by App Store nie był przeładowany takimi treściami.

Kilka tygodni temu gigant ogłosił, że pracują nad nowym formatem reklamowym w ich sklepie z aplikacjami. Ten ma być dostępny w głównej zakładce sklepu, czyli de facto takiej, którą każdy z nas widzi tuż po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji. Teraz nowość trafiła do App Store'a.

Reklama w App Store na dzień dobry. Nowy format trafił do sklepu Apple

Strona główna App Store od lat zasługuje na pochwały. Firma zadbała o to, by nie była ona przeładowana zbędnymi treściami i nie było tam bałaganu. Redakcja sklepu każdego dnia dba o to, by artykuły i przygotowywane przez nich "topki" były naprawdę solidne — i trudno się do nich przyczepić. Teraz jednak pojawił się tam nowy element, który pojawia się pomiędzy dwoma pierwszymi wyborami redakcji — i jest to niewielka belka reklamowa, z poziomu której bezpośrednio możemy przejść do reklamowanej aplikacji, a także z przyciskiem pozwalającym ją pobrać.

Dzięki reklamie w zakładce Dzisiaj Twoja aplikacja może być widoczna na pierwszej stronie App Store. W lipcu reklamy na karcie Dzisiaj zaczną się wyświetlać w nowym formacie, który będzie w pełni widoczny, gdy odwiedzający po raz pierwszy przyjdą na stronę. A dzięki usprawnionemu procesowi zatwierdzania, konfiguracja kampanii na karcie Dzisiaj będzie także łatwiejsza.

Apple było niezwykle dumne ze swojej nowości. Kilka tygodni temu zapowiadając nowy format, mówili o nowych szansach dla twórców aplikacji, którym udostępniają nowy sposób dotarcia do większej grupy potencjalnych użytkowników i klientów.

Nowy format nieco stawia nieco więcej warunków

Warto jednak mieć na uwadze, że Apple stawia stosunkowo sporo warunków, które musi spełnić taka reklama. Przede wszystkim — ani nazwa aplikacji, ani jej ikonka, nie może być "brutalna, obraźliwa, wyraźnie seksualna lub w inny sposób nieodpowiednia". To w końcu jedna z pierwszych rzeczy, którą użytkownicy będą od teraz widzieć po uruchomieniu sklepu — i Apple nie chce sobie pozwolić na żadne "ale" w tym temacie.

Warto też mieć na uwadze, że o ile lwia część reklam u Apple jest "zrównana" pomiędzy systemami, to tutaj sprawy mają się nieco inaczej. Nowy format reklamowy w AppStore dostępny jest wyłącznie na iPhone (z iOS 16.4 lub nowszym) — próżno go szukać na iPadach. Przynajmniej póki co.

Źródło