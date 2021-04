Dzięki tej sztuczce aplikacje z Google Mobile Services zamienią się szybko w Huawei Mobile Services

Jak doskonale wiecie, aplikacje bazujące na Google Mobile Serives nie działają prawidłowo na smartfonach Huawei, które z uwagi na amerykańskiego bana zostały pozbawione dostępu do usług Google. Chińska firma dwoi się i troi aby ich własny sklep AppGallery miał jak najwięcej popularnych aplikacji, ale nie każdy producent ma czas, siłę i chęci żeby dostosować swój program do zdecydowanie mniej popularnej usługi. Jak rozumiem, nie jest to też zbyt łatwe – szczególnie jeśli aplikacja bazuje na usługach Google.

Huawei zapowiedział właśnie Choice SDK, czyli oprogramowanie typu open-source, które w skrócie zamienia aktualne appki GMS na appki HMS, co pozwoli ich twórcom zaoszczędzić czas. Według aktualnych informacji wspierane są w tej chwili usługi lokalizacji, logowania, analityki, map i wiadomości. Nie jest to oczywiście cudowne oprogramowanie, które działa jednym kliknięciem i całkowicie eliminuje konieczność dostosowania aplikacji, ale wszystko wskazuje na to, że znacząco przyspieszy czas pojawienia się programów w Huawei Mobile Services, a pewnie niektórych producentów do tego po prostu przekona.

Choice SDK zostało zaprojektowane by pomóc aplikacji Raiffeisen Band pojawić się na urządzeniach Huawei pozbawionych dostępu do sklepu Google Play. Ostatecznie z kodu firmy BlueSource skorzystała również krajowa telewizja australijska oraz australijskie koleje.

Jestem bardzo ciekawy jak to oprogramowanie wspierające wpłynie na popularność nowych smartfonów Huawei i ogólnie rozwój Huawei Mobile Services. Co chwila dostaję informacje prasowe o nowych programach, które pojawiają się w AppGallery, a od dłuższego czasu nie spotkałem nikogo, kto kupiłby nowy smartfon Huawei. Z drugiej strony moja recenzja Huawei P40 Lite ogląda się bardzo dobrze. To jak to jest, kupujecie telefony tej firmy?

