Huawei P50 pierwszym nowym smartfonem z Harmony OS. Czekam na tę piękną katastrofę

Huawei od dłuższego czasu ma pod górkę. Nie tylko jego sprzedaż w krajach Europy jest od dłuższego czasu praktycznie znikoma, ale też – może za chwile zostać wyrugowany z jedynej branży w której jest jeszcze liderem, czyli budowy infrastruktury dla sieci 5G. Jednak w branży smartfonów klienci nie patrzą, jak trudne ktoś ma warunki, tylko jaką ktoś oferuje wartość za dane pieniądze, dlatego chińska firma musiała bardzo szybko coś wymyślić, by pokazać kupującym poza Chinami, że warto się ich smartfonami zainteresować. No i wymyślili, że największym pokazem siły będzie stworzenie własnego systemu operacyjnego, który obok Androida i iOS byłby trzecią siłą na rynku. Do dziś pamiętam, jak Huawei snuł sny o potędze tego systemu, który miał być zbudowany od podstaw i wpierw przeznaczony do obsługi urządzeń IoT, a dopiero później dostosowany do smartfonów. Taka ścieżka rozwoju sugerowałaby, że faktycznie mamy do czynienia z budowanym od podstaw produktem, czymś zupełnie innym niż obecna na rynku konkurencja. Czymś faktycznie dającym potencjał.

Z dużej chmury mały deszcz – sławny system do open source’owy Android z wspawanym EMUI

Jednak im bliżej premiery, tym więcej informacji wypływało na światło dzienne. Jedne doniesienia po drugich sugerowały, że wcale nie mamy do czynienia z przełomem w świecie smartfonów, ani też nawet czymś wyjątkowym. Huawei po prostu wziął ogólnie dostępnego Androida bez GSM (czyli takiego, który obecnie jest w nowych smartfonach firmy) i na stałe wmontował w niego swoją nakładkę EMUI. Co więcej, jest to system zrobiony tak, że chociaż stara się ukrywać powiązania z Androidem, deweloperom nie chciało zmienić się nazw bibliotek, więc w całym HarmonyOS nawiązań do systemu Google jest tyle, że nawet dziecko zorientowałoby się, że nie jest to własny system Huawei. Jeżeli porównamy to z oficjalnym stanowiskiem Huawei:

HarmonyOS to zupełnie nowy system operacyjny oparty na rozproszonej architekturze opracowanej przez Huawei. Został on zaprojektowany z myślą o potrzebach przyszłości, w której będziemy pracować w ramach złożonego systemu połączonych ze sobą urządzeń IoT.

to wnioski na temat HarmonyOS możemy wyciągnąć sobie sami.