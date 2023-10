Intrygujący kwiat? Podejrzany grzyb? Te aplikacje pomogą zidentyfikować niemal każdą roślinę!

Aplikacje do rozpoznawania roślin – jak sprawdzić, na jaką roślinę patrzymy?

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym ogrodnikiem, miłośnikiem przyrody czy początkującym pasjonatem botaniki, aplikacje do rozpoznawania roślin są niezastąpionym narzędziem, które pozwala poznać i lepiej zrozumieć świat flory.

W Google Play i App Store nie brakuje narzędzi, które pomagają nam odkrywać piękno natury. Czy kiedykolwiek spacerując w parku, czy ogrodzie, zastanawialiście się, jakie rośliny Was otaczają? A może chcielibyście dowiedzieć się, jakie rośliny rosną w ogrodzie sąsiada? Jeśli tak, potrzebujecie jednej z poniższych aplikacji.

iNaturalist

iNaturalist to aplikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli, edukatorów i naukowców, którzy chcą zidentyfikować znalezione rośliny oraz zdobyć jak najwięcej informacji na ich temat. Nie oznacza to jednak, że i my nie możemy z niej skorzystać. Platforma powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia California Academy of Sciences i National Geographic Society. Wystarczy przesłać zdjęcia rośliny, którą chcemy zidentyfikować, a inni użytkownicy mogą podzielić się swoimi opiniami na temat tego, co widzą. Dużym atutem aplikacji jest to, że wcześniej wspomniani eksperci mają możliwość publicznego potwierdzania właściwej identyfikacji gatunków roślin. Jest to więc coś na kształt specjalistycznego serwisu społecznościowego, który jest obecnie współtworzony przez ponad milion osób. Aplikacja pomaga tworzyć wirtualne mapy występowania najróżniejszych gatunków roślin. Możemy uczestniczyć w tym projekcie niezależnie od tego, czy frajdę sprawia nam dzielenie się odkryciami, czy faktycznie chcemy pomóc ekspertom. Pomimo dobrego wyniku w testach dokładności, iNaturalist nie jest jednak tak precyzyjny jak PlantNet, o którym przeczytacie w kolejnym akapicie.

PlantNet Plant Identification

PlantNet Plant Identification to łatwa w obsłudze aplikacja dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android, która pozwala szybko i dokładnie identyfikować rośliny. W ciągu zaledwie kilku sekund potrafi odróżnić od siebie różne gatunki. Co ważne, aplikacja nie jest przeładowana reklamami, ani irytującymi wyskakującymi okienkami zachęcającymi do płatności za dodatkowe funkcje. PlantNet nie oferuje może funkcji udostępniania obserwacji znanych z iNaturalist, ale gwarantuje szybkie i dokładne rozpoznawanie drzew, krzewów i kwiatów – a przecież właśnie o to nam chodzi.

PlantSnap

PlantSnap to kolejna bezpłatna aplikacja do identyfikacji roślin dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android. Jej celem jest zacieśnienie relacji między ludźmi a naturą poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji. Aplikacja posiada ogromną bazę danych zawierającą ponad 500 tysięcy gatunków roślin, grzybów i sukulentów, a także 150 milionów zdjęć. Działa w 30 językach i pozwala na dokładne rozpoznawanie roślin na podstawie fotografii liści lub innych części roślin. W tym przypadku możemy też pokusić się o płatny wariant aplikacji. Wersja premium eliminuje reklamy, które w wersji podstawowej bywają nieco uciążliwe. Jednak nawet w wersji darmowej PlantSnap to narzędzie, które po prostu działa i sprawdza się w codziennym życiu.

Obiektyw Google

Ostatnia propozycja to narzędzie, które nie jest może ściśle związane ze światem roślin, ale wiele osób ma do niego dostęp bez instalowania dodatkowych aplikacji. To technologia rozpoznawania obrazów opracowana przez Google. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS i oferuje m.in. możliwość wyszukiwania treści, tłumaczenia tekstu, rozpoznawania roślin oraz zwierząt i analizy napisów w obcych językach. Dzięki Obiektywowi Google Twoje zdjęcia i obrazy stają się kluczowym źródłem informacji, które pomagają sztucznej inteligencji lepiej zrozumieć świat. Usługa dostępna jest jako oddzielna aplikacja, ale także część takich narzędzi jak Aparat Google lub Zdjęcia Google.