Too Good To Go i Foodsi – Jak działają aplikacje, które pomagają w niemarnowaniu jedzenia

Marnowanie żywności to nie tylko problem etyczny. To również globalne wyzwanie, którego konsekwencje obejmują szeroki zakres – społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. A ponieważ zmiany zaczynają się od małych kroków i drobnych modyfikacji codziennych zwyczajów, dziś przychodzimy do Was z... aplikacjami mobilnymi – Too Good To Go i Foodsi, które powstały właśnie z myślą o tym, aby marnować mniej jedzenia. Globalna rewolucja raczej się dzięki nim nie wydarzy, ale na pewno warto przyjrzeć się im z bliska.

Tylko w Polsce, co roku marnuje się około 4,8 miliona ton żywności, podczas gdy 333 tysiące dzieci żyją w naszym kraju w skrajnym ubóstwie, które często idzie w parze z niedożywieniem. Te dane dają do myślenia. Jeśli nawet posiłki nie trafią do potrzebujących dzieci, to niech, chociaż nie lądują w koszu. W tym kontekście narzędzia takie jak Too Good To Go i Foodsi wkraczają na scenę jako rozwiązania, które wykorzystują potencjał technologii do zmniejszania marnotrawstwa żywności.

Too Good To Go i Foodsi: Rewolucja w walce z marnowaniem żywności

W obliczu globalnego problemu marnowania jedzenia, aplikacje mobilne Too Good To Go i Foodsi to kropla w morzu, ale z pewnością warto wyróżniać takie inicjatywy. W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób narzędzia te mogą sprawić, aby mniejsza ilość jedzenia trafiała do kosza.

Too Good To Go: Sprzedaż nadwyżek jedzenia

Too Good To Go otwiera przed firmami szerokie możliwości niezależnie od ich branży. Od sklepów spożywczych po pizzerie, od supermarketów po restauracje sushi – nadwyżki jedzenia mogą trafić do sprzedaży po niższych cenach, zamiast do kosza. To bardzo proste. Aby dołączyć do platformy i sprzedawać nadwyżki jedzenia, firma musi zarejestrować się w Too Good To Go poprzez wypełnienie prostego formularza rejestracyjnego. Po zatwierdzeniu specjalne oferty firmy trafiają na ekrany smartfonów użytkowników w sekcji „Paczki Niespodzianki”. Osoby korzystające z narzędzia mogą zarezerwować ich odbiór w wyznaczonym przez firmę czasie. Po dokonaniu zakupu użytkownicy odwiedzają lokal firmy, by odebrać wcześniej wybrane jedzenie. Zaangażowanie firmy w Too Good To Go to nie tylko sposób na sprzedaż nadwyżek, ale również na odzyskanie pewnych kosztów i pozytywny wpływ na środowisko.

Co mogą zyskać użytkownicy Too Good To Go?

A jak to wygląda z perspektywy użytkownika aplikacji? Korzystanie z Too Good To Go to prosta droga do ratowania posiłków i wspierania środowiska. Po otwarciu aplikacji użytkownicy mogą przeglądać Paczki Niespodzianek z żywnością z restauracji i sklepów w ich okolicy. Wybierając jedną z ofert ze strony "Odkrywaj", można zarezerwować Paczkę Niespodziankę, potwierdzić zakup i umówić się na jej odbiór we wskazanej porze. Ratując posiłek przed zmarnowaniem, użytkownicy czynią coś dobrego dla planety, jednocześnie ciesząc się tańszymi produktami. Aplikacja Too Good To Go jest całkowicie darmowa, a opłata dotyczy jedynie zakupu paczek, które są oferowane za ułamek pierwotnej ceny. Dodatkowo aplikacja pozwala na sprawdzenie listy miejsc w pobliżu, które dołączyły do ruchu Too Good To Go, umożliwiając łatwe i szybkie znalezienie najlepszych ofert z jedzeniem, które w innym przypadku mogłoby zostać wyrzucone do śmieci.

Foodsi: Innowacyjne podejście do walki z marnotrawstwem

W podobny sposób działa aplikacja Foodsi. Platforma pozwala kupować produkty nawet za 30% podstawowej ceny. Są to np. dania, których nie udało się sprzedać danego dnia, ale nadal są w pełni zdatne do spożycia.

Model biznesowy Foodsi przyciąga zarówno konsumentów, jak i partnerów biznesowych. Dzięki elastycznemu podejściu do współpracy z różnymi podmiotami aplikacja tworzy ekosystem, w którym zarówno konsumenci, jak i firmy mogą odgrywać aktywną rolę w walce z marnowaniem żywności.

Zmieniaj świat na lepsze z Foodsi

Foodsi to aplikacja, która kładzie nacisk na dobro dla planety. Platforma nie tylko pomaga w ograniczaniu marnowania jedzenia, ale również reprezentuje ideę polskich Startupów Pozytywnego Wpływu. Świadectwem zaangażowania Foodsi w zmiany jest nie tylko ich motto "dobra energia, dobre jedzonko, dobra robota", ale także liczby: ponad 1,5 miliona użytkowników aplikacji, ponad 2 miliony uratowanych paczek oraz współpraca z ponad 5 tysiącami biznesów. To nie tylko posiłki czy wypieki, ale także artykuły spożywcze, kosmetyki czy nawet kwiaty.

Sukcesy Foodsi nie pozostały niezauważone – znaleźli się w czołowej dziesiątce "Rookie of the Year" magazynu My Company, byli wśród piętnastu najlepszych startupów w konkursie Aulery 2022 dla spółek technologicznych, a także zdobyli tytuł startupu roku 2023 według Money.pl. To wszystko potwierdza ich determinację w zmianie świata na lepsze.

Wpływ Too Good To Go i Foodsi na społeczeństwo i środowisko

Aplikacje Too Good To Go i Foodsi to nie tylko promocyjne ceny. Platformy skupiają się na społecznej odpowiedzialności i wpływie na środowisko, promując świadomość marnowania żywności oraz angażując użytkowników w aktywne działania.

Aplikacje nie tylko umożliwiają oszczędności, ale także edukują o problemie marnowania jedzenia, angażując użytkowników w walkę z tym zjawiskiem. Poprzez współpracę z lokalnymi sklepami i restauracjami, aplikacje przyczyniają się do wzrostu świadomości oraz aktywnego zaangażowania społeczności.