Co oferują nam dziś nowoczesne technologie, jeśli chodzi o monitorowanie snu?

Sen jest jednym z najważniejszych aspektów naszego zdrowia i dobrej kondycji psychicznej. Niestety, coraz więcej osób boryka się z problemami związanymi z jego jakością lub brakiem. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia i ogólnego samopoczucia. Z pomocą jak zwykle przychodzą nowe technologie. Na rynku istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc.

Monitorowanie snu stało się istotnym elementem dbania o zdrowie i dobre samopoczucie. Dzięki postępowi technologicznemu wystarczy smartfon lub smartwatch, aby zyskać dostęp do odpowiednich czujników i oprogramowania. Nawet proste pomiary pomogą sprawdzić, jak dobrze śpimy, a po przeanalizowaniu danych możemy nawet otrzymać porady, co możemy zrobić, aby poprawić jakość naszego snu.

W tym artykule przyjrzymy się nowoczesnym technologiom używanym w monitorowaniu snu, omówimy parametry, jakie mierzą dostępne urządzenia oraz jakie korzyści płyną z analizowania snu dla naszego zdrowia i codziennego funkcjonowania. Ponadto przyjrzymy się zaawansowanym narzędziom wykorzystywanym w specjalistycznych klinikach do diagnozowania i leczenia zaburzeń snu. Na koniec, 7 gadżetów dostępnych na rynku, które zostały stworzone specjalnie z myślą o monitorowaniu snu.

Jakie parametry opisują nasz sen?

Monitorowanie snu obejmuje szereg różnych zmiennych, które są kluczowe dla zrozumienia jakości i efektywności naszego nocnego odpoczynku. Jednym z najważniejszych parametrów jest oczywiście czas trwania snu. Warto nie tylko śledzić ogólny czas, ale także dokładniej analizować, ile czasu spędzamy w poszczególnych fazach – REM (Rapid Eye Movement) i NREM (Non-Rapid Eye Movement). Mają one istotne znaczenie dla regeneracji organizmu i ogólnego zdrowia psychicznego. Właśnie dlatego nasze opaski i zegarki monitorujące sen często oferują możliwość dokładnego śledzenia czasu spędzanego w poszczególnych fazach snu.

Kolejnym istotnym parametrem jest ruch podczas snu. Aktywność ciała podczas nocnego odpoczynku może być wskaźnikiem nie tylko jakości snu, ale także potencjalnych problemów związanych z bezsennością lub innymi zaburzeniami snu. Dlatego zaawansowane urządzenia do monitorowania snu wyposażone są w czujniki, które śledzą ruchy ciała podczas snu, dostarczając cennych danych na temat aktywności fizycznej w nocy.

Oprócz monitorowania czasu snu i aktywności ciała istotnym parametrem jest również monitorowanie oddechu. Zaburzenia oddychania podczas snu, takie jak bezdechy senny, mogą poważnie wpływać na jakość snu i ogólny stan zdrowia. Dlatego niektóre zaawansowane urządzenia do monitorowania snu są wyposażone w czujniki monitorujące rytm oddechowy oraz wykrywające ewentualne nieprawidłowości w oddychaniu podczas snu.

Dlaczego warto monitorować jakość snu?

Monitorowanie snu niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jedną z głównych korzyści jest świadomość własnych nawyków. Dzięki regularnemu monitorowaniu snu możemy lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na to jak śpimy. Są to m.in. godziny kładzenia się spać, środowisko czy nawyki związane z tym, co robimy przed snem.

Diagnoza zaburzeń snu to kolejna kluczowa korzyść płynąca z monitorowania snu. Dolegliwości takie jak bezsenność, bezdechy senny czy zaburzenia rytmu snu, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak przewlekłe zmęczenie, problemy z koncentracją czy zwiększone ryzyko chorób serca. Regularne monitorowanie snu może pomóc we wczesnym wykrywaniu tych zaburzeń i umożliwić szybszą interwencję medyczną.

Poprawa jakości snu to kolejny istotny aspekt korzyści płynących z monitorowania nocnej aktywności ciała. Dzięki analizie danych możemy zidentyfikować czynniki wpływające na jego jakość i podjąć odpowiednie działania w celu poprawy sytuacji. Może to obejmować modyfikację nawyków, stosowanie technik relaksacyjnych przed snem czy dostosowanie warunków w sypialni do indywidualnych potrzeb. Poprawa jakości snu przekłada się nie tylko na lepsze samopoczucie w ciągu dnia, ale również na ogólny stan zdrowia i zdolność do radzenia sobie ze stresem.

Badanie snu w specjalistycznych klinikach

Szeroko dostępne smartwatche i smartbandy to oczywiście jedynie konsumencki kawałek tortu. Specjalistyczne kliniki zajmujące się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń snu korzystają z zaawansowanych narzędzi, które umożliwiają o niebo lepszą analizę procesu snu oraz identyfikację potencjalnych problemów zdrowotnych. Jednym z najważniejszych narzędzi jest polisomnografia, która jest chyba najpopularniejszym standardem w diagnozowaniu zaburzeń snu. Badanie monitoruje szereg parametrów, takich jak aktywność mózgu, ruchy oczu, rytm serca, oddech oraz ruchy ciała, co pozwala na kompleksową ocenę snu i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Aktygrafia to kolejne zaawansowane narzędzie wykorzystywane w specjalistycznych klinikach do monitorowania snu. Metoda pomiaru bazuje na specjalnym urządzeniu noszonym na nadgarstku, kostce lub talii. Rejestruje ono ruchy ciała w trakcie snu. Dane z aktygrafu pozwalają na ocenę aktywności fizycznej w nocy oraz identyfikację wzorców snu, co może być przydatne w diagnozowaniu zaburzeń snu takich jak bezsenność czy zespół niespokojnych nóg.

Elektroencefalografia (EEG) jest kolejnym istotnym narzędziem stosowanym w specjalistycznych klinikach do monitorowania snu. EEG mierzy aktywność elektryczną mózgu, co umożliwia ocenę głębokości snu, identyfikację faz snu oraz wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, takich jak napady padaczkowe lub inne zaburzenia neurologiczne.

Istnieją też specjalne narzędzia wykorzystywane do oceny oddychania w trakcie snu. TO systemy poligraficzne lub polisomnograficzne. Pozwalają one rejestrować różne parametry związane z oddychaniem, takie jak częstość oddechów, przepływ powietrza oraz poziom tlenu we krwi, co pozwala na diagnozowanie zaburzeń oddychania podczas snu, takich jak bezdechy senny czy obturacyjny bezdech senny.

Gadżety do monitorowania snu

Na rynku pojawia się coraz więcej innowacyjnych gadżetów, które zostały zaprojektowane z myślą o monitorowaniu snu i poprawie jakości nocnego odpoczynku. Urządzenia oferują użytkownikom możliwość dokładnego śledzenia snu w domowym zaciszu, zapewniając cenne informacje na temat jakości i efektywności ich nocnego odpoczynku. Pozwólcie, że pominiemy Apple Watcha i Fitbity w wariantach Inspire lub Versa. To zawsze doskonały wybór. Poniżej skupimy się na nieco mniej popularnych rozwiązaniach.

Withings Sleep

Jednym z najbardziej innowacyjnych gadżetów monitorujących sen jest Withings Sleep, który umożliwia śledzenie snu bez konieczności noszenia urządzenia na ciele. Withings Sleep to cienki podmateracowy tracker snu, który monitoruje cykle snu, oddech i rytm serca, wykrywa chrapanie oraz analizuje dane, aby dostarczyć użytkownikowi ogólny wynik snu na koniec nocy, podobnie jak Fitbit.

Główną zaletą Withings Sleep jest to, że nie jest to urządzenie do noszenia, co oznacza, że użytkownik nie musi nosić niczego na sobie podczas snu. Dodatkowo Withings Sleep zapewnia spójne dane, które są niezwykle istotne dla dokładnej analizy snu. Ponadto urządzenie śledzi chrapanie, co może być przydatne dla osób podejrzewających zaburzenia snu, takie jak bezdechy senny.

Niestety, jedną z wad Withings Sleep jest to, że nie jest wodoodporny, co może być problemem dla niektórych użytkowników. Ponadto urządzenie śledzi jedynie oddychanie i rytm serca, nie oferując bardziej zaawansowanych funkcji dostępnych w niektórych innych urządzeniach do monitorowania snu.

Pomimo tych wad, Withings Sleep pozostaje popularnym wyborem wśród entuzjastów monitorowania snu i może pomóc użytkownikom w wykryciu zaburzeń snu, takich jak bezdechy senny. Dzięki zaawansowanym funkcjom i spójnym danym Withings Sleep stanowi cenny narzędzie dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć i poprawić jakość swojego snu.

Pierścień Oura Ring (3. generacji)

Oura Ring to urządzenie, które oferuje całodobowe pomiary różnych parametrów ciała. W przeciwieństwie do bardziej popularnych trackerów Oura Ring noszony jest na palcu zamiast na nadgarstku. Główną zaletą urządzenia jest jego smukły design, który przypomina zwykłą obrączkę lub pierścień. Oura Ring oferuje szereg zaawansowanych funkcji, takich jak monitorowanie cykli snu, tętno spoczynkowe, zmiany tętna oraz ruch. Technologia wykorzystywana przez Oura Ring przekształca te informacje w ogólny wynik opisujący jakość snu. W porównaniu z polisomnografią, czyli medycznym testem stosowanym do diagnozowania zaburzeń snu, Oura Ring zapewnia 96% dokładności. Akumulator pozwala na 7 dni pracy bez konieczności ładowania. Wadą pierścienia jest konieczność wykupienia abonamentu, który odblokowuje wszystkie funkcje Oura Ring.

Philips Sleep (+ aplikacja Kokoon)

Słuchawki, które w poprzedniej wersji były dostępne pod nazwą Kokoon Nightbuds łączą w sobie funkcję odtwarzania dźwięku i monitorowania snu. Ich konstrukcja jest jednak dość nietypowa. Słuchawki podłączane są bowiem do zakrzywionej jednostki kontrolnej, znajdującej się na tylnej części głowy. Aplikacja towarzysząca odtwarza medytacje, kojące dźwięki i historie opowiadane do snu, co ma pomóc nam w zaśnięciu. Oczywiście można też połączyć się ze słuchawkami przez Bluetooth, aby odtwarzać własne treści. Monitorowanie snu jest tu jednak dość ograniczone i pokazuje znane cztery fazy, efektywność snu oraz jego spójność.

ResMed S+

Nie jest to może nowość na rynku, ale myślę, że warto uwzględnić w tym zestawieniu urządzenie ResMed S+. To wciąż dostępna w sklepach alternatywa dla opasek i zegarków. ResMed S+ to urządzenie, które znacząco różni się od tradycyjnych trackerów. Zamiast konieczności noszenia opaski na nadgarstku lub umieszczania podkładki pod materacem, ResMed S+ stawia się obok łóżka. To stamtąd bezprzewodowo śledzone są nawyki snu użytkownika. Dzięki rejestrowaniu oddechu, rytmu serca i ruchu, urządzenie ma oferować kompleksową analizę jakości i długości snu. Po połączeniu z aplikacją mobilną S+ dostarcza nam informacje na temat snu oraz proponuje personalizowane porady dotyczące poprawy jakości odpoczynku. Jedną z głównych zalet S+ jest jego wygodne umiejscowienie obok łóżka oraz bezprzewodowa konstrukcja monitorowania, co eliminuje konieczność noszenia dodatkowych urządzeń.

Opaska na głowę Muse S (Gen 2)

Muse S Gen 2 Headband to urządzenie wyposażone w sensory zdolne do śledzenia aktywności mózgu, podobnie jak elektroencefalogram (EEG). Mamy też akcelerometr, żyroskop i czujnik PPG do pomiaru rytmu serca. Choć głównie służy jako pomoc w medytacji, może również monitorować sen, rejestrując różne parametry, takie jak tętno, oddech, czas zasypiania i aktywność, aby obliczyć ogólny wynik odpowiadający jakości naszego snu. Niestety, wczytując się w internetowe komentarze, można zauważyć, że opaska może być dla niektórych niewygodna w noszeniu. Wysoka cena również może stanowić znaczącą przeszkodę dla potencjalnych użytkowników (ok. 400 dolarów).

Nakładka na materac z termostatem Eight Sleep The Pod

Eight Sleep Pod 2 Cover to inteligentne pokrycie materaca, które nie tylko reguluje temperaturę dla dwóch osób, ale także śledzi ich sen. Nakładkę wyposażono w pompę wodną, która reguluje ciepło po obu stronach łóżka. Możesz ręcznie ustawić harmonogramy temperatury lub skorzystać z funkcji automatyzacyjnych, które samodzielnie dostosowują parametry. Urządzenie podłącza się do gniazdka elektrycznego, więc nie musimy martwić się o żywotność akumulatora. Dodatkowo, pokrycie posiada cichy budzik, który wibruje, budząc tylko jedną śpiącą osobę, nie zakłócając snu drugiej. Aplikacja dostarcza szczegółowych informacji o śnie, jednak lepiej sprawdza się w monitorowaniu regularności snu i nawyków, niż jakości snu lub regeneracji. Niestety, jest to dość kosztowne rozwiązanie (2245 dolarów), a dodatkowo konieczne jest opłacanie miesięcznego abonamentu.

Bose Sleepbuds 2

Na koniec coś, nie tyle do monitorowania snu, a do poprawy jego jakości. Bose Sleepbuds 2 to słuchawki stworzone specjalnie do spania. Skonstruowano je w taki sposób, aby szczelnie blokowały dźwięki dochodzące z zewnątrz. Mają przy tym nie wypadać z uszu podczas spania. Ponadto otrzymujemy do dyspozycji 50 różnych opcji dźwięków pomagających w zasypianiu. Nie zabrakło też białego szumu. Warto jednak zauważyć, że producent nieco przedobrzył w niektórych przypadkach. Jest kilka takich dźwięków, które są zbyt rozpraszające, jak na coś, co ma nam pomóc w zasypianiu. Warto zauważyć, że dźwięki są dostępne w słuchawkach, bez konieczności parowania się ze smartfonem. A jeśli chcemy więcej, pomyślano też o specjalnej aplikacji (Bose Sleep), która umożliwia odtwarzanie własnej muzyki lub skorzystanie z budzika.

