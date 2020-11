Androidowe aplikacje na Windows 10 jak w nowych Huawei – bez Usług Google

Jeżeli kiedykolwiek chcieliście uruchomić androidowe aplikacje na Windowsie to prawdopodobnie wiecie, że jest z tym trochę zachodu. Wszystko bowiem opiera się o emulacje — i poza *.apk z oprogramowaniem ze smartfonów które chcecie uruchomić na waszym komputerze, niezbędne będzie też sięgnięcie po dodatkowe programy. O tym że aplikacje z Androida będziemy mogli uruchamiać na komputerach z Windows 10 mówiło się od kilku miesięcy — a kilka dni temu o sprawie zrobiło się znowu głośno. Wszystko to przez ostatnie informacje, jakoby takie wsparcie miało trafić do użytkowników w przyszłorocznej aktualizacji. Ale czy to oznacza że absolutnie wszystkie gry i aplikacje z Androida ruszą na Windowsie? Jeżeli wierzyć informacjom WindowsLatest — niekoniecznie. Wszystko będzie zależeć od autorów oprogramowania oraz konieczności dostępu do Google Play Services.