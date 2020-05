Tymczasem do sprawy postanowiła włączyć się Światowa Organizacja Zdrowia, która chce wspomóc państwa bez własnej aplikacji do monitorowania koronawirusa. Taki program miały pojawić się w cyfrowych sklepach jeszcze w maju tego roku – wspomina się zarówno o aplikacji podstawowej, przeznaczonej dla krajów, które same nie podejmą się prób jej przerabiania pod własne warunki, jak również wersji, którą można byłoby dostosować pod dany rejon.

Trudno ocenić jak ostatecznie na tle takiego ProteGo Safe wypadnie aplikacja WHO, choć wspomina się o współpracy z Google i Apple, które miałyby wspomóc technologię śledzenia użytkowników. Aplikacja cechowałaby się wtedy tak zwanym systemem zdecentralizowanym. To natomiast pozwala sądzić, że zostanie w pełni zachowana ochrona prywatności użytkownika.

Trochę przykro patrzy się na to, że tego typu programy analizowane i komentowane są przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa danych. Pojawia się masa teorii, że zostały stworzone tylko i wyłącznie po to by gromadzić dane użytkowników, a później wykorzystywać je do niecnych celów, jak w filmach science-fiction, gdzie korporacje i rządy gromadzą tego typu informacje by śledzić społeczeństwo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. A przecież chodzi o to żebyśmy wszyscy mogli powrócić do normalności (lub przynajmniej jej namiastki), nikt nie wierzy chyba, że któregoś granicznego dnia COVID-19 nagle po prostu zniknie i nie trzeba będzie się już przejmować zarażeniem. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i smartfonów, które przecież mamy prawie wszyscy w swoich kieszeniach, wydaje się wręcz idealnym rozwiązaniem.

Z drugiej strony rozumiem wszelkie obawy związane z prywatnością. Szczególnie w obliczu takich informacji, jak na przykład niedawne artykuły o tym, że Xiaomi śledzi użytkowników swoich smartfonów. Tylko potem też często przychodzi otrzeźwienie, że przecież sami logujemy się do serwisów społecznościowych, wyrażamy masę zgód w ogóle ich nie czytając, a algorytmy gromadzą o nas dane, które potem pomagają wyświetlać spersonalizowane reklamy. Więc tak, swoją prywatność w sieci trzeba szanować i o nią dbać, natomiast najlepszym sposobem – jeśli tak bardzo boimy się o nasze dane – jest całkowite odcięcie się od internetu, w tym przede wszystkim od serwisów i aplikacji społecznościowych.

Jestem bardzo ciekawy jak Wy podchodzicie do tego typu aplikacji i czy mielibyście opory w jej używaniu, jeśli faktycznie takie będą się pojawiać. I nie chodzi mi tu o jakikolwiek przymus ze strony państwa.

grafika: 1, 2

źródło