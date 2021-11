Aplikacja Podcasty w niecały miesiąc z jednej z najgorzej ocenianych apek Apple stała się jedną z najpopularniejszych w App Store. Jednak to nie zasługa programistów, którzy wyeliminowali wszystkie błędy i niedociągnięcia. To dzięki nieuważności samych użytkowników.

Wielu twórców aplikacji od lat korzysta z możliwości wyświetlania komunikatów z prośbą o ocenę w App Store. To prosty sposób na zachęcenie użytkowników do podzielenia się opinią na temat funkcjonalności apki lub zgłoszenia błędów i uwag co do jej działania. Bez konieczności wyszukiwania w App Store i pisania odrębnych recenzji. Z tego systemu nie korzystało do tej pory Apple - w szczególności w kontekście aplikacji instalowanych wraz z systemem. A do takich należy m.in. apka Podcasty.

Nie da się ukryć, że Podcasty od Apple do najlepszych aplikacji do słuchania audycji internetowych nie należy. Od kilku aktualizacji iOS firma nie potrafi poradzić sobie z problemami, z którymi borykają się jej użytkownicy. I choć w iOS 15 jest już lepiej, tak wciąż napotkać tam można masę błędów i niedociągnięć. A te skutecznie utrudniają słuchanie podcastów. Sam używałem jej przez lata, jednak wraz jej z nowymi odsłonami, od czasów iOS 13, korzystam z rozwiązań konkurencji. Moją ulubioną apką jest Pocket Casts. Jest prosta w obsłudze, czytelna, a przede wszystkim funkcjonalna i intuicyjna. Pozwala na łatwe zarządzanie biblioteką podcastów, wyszukiwanie audycji i ręczne dodawanie źródeł, kolejkowanie, archiwizowanie i, co najważniejsze, wygodne słuchanie.

Wraz z aktualizacją iOS 15.1 Apple zaczęło wyświetlać komunikaty w aplikacji Podcasty z prośbą o recenzję i ocenę. Taki zabieg jest zrozumiały. Część aplikacji systemowych nigdy nie jest usuwana - nie ma więc potrzeby odwiedzania App Store by ją ponownie pobrać. A to zazwyczaj oznacza, że spora grupa użytkowników nie wiem, że są one dostępne w samym sklepie i można je ocenić i zrecenzować. Komunikaty zachęcają do podzielenia się swoją opinią i nadrobienie zaległości z niską liczbą ocen - pod warunkiem, że recenzje dotyczą konkretniej aplikacji.

Aplikacja Podcasty Apple z rekordowo wysoką notą w App Store

A w przypadku Podcastów tak nie jest. W ostatnich kilkunastu dniach w App Store pojawiła się masa pozytywnych recenzji, które przekładają się na wyższą ocenę aplikacji. Jednak nie dotyczą samej apki. Wysokie oceny i recenzje wystawiane są dla... samych podcastów. Najwyraźniej część użytkowników mylnie odbiera komunikaty z prośbą o recenzję i ocenia słuchaną audycję. A, że najczęściej sięgamy po to, o lubimy i nas interesuje, to w ostateczności wysokie noty trafiają nie na konto twórców, a samej aplikacji. Apple czerpie z tego ogromne korzyści. Wystarczył niecały miesiąc by Podcasty z ocenianej na 1,8 gwiazdek apki, wystrzeliła w rankingu popularności.

Wyróżniona recenzja aplikacji Podcasty w App Store

Na chwilę obecną w polskim App Store posiada ocenę na poziomie 4,6 (przy 279 ocenach z Polski). Jednak to w amerykańskim sklepie widać, że coś jest nie tak. Startując z poziomu 1,8 gwiazdki, obecnie przy ponad 32 tysiącach ocen, Podcasty mają ocenę 4,7. Problem w tym, że spora część tych pozytywnych recenzji, z kompletem gwiazdek, odnosi się właśnie do podcastów - nie aplikacji. Nie trzeba długo myśleć, by się zorientować, że coś nie jest nie tak i nie tak powinno wyglądać recenzowanie aplikacji. Zdziwię się, jeśli Apple zdecyduje się na usunięcie tych niewłaściwych recenzji. Skutkować to będzie zaniżeniem ostatecznej oceny.