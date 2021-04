Nowa aplikacja mobilna PlayStation cieszy się ogromną popularnością

Mamy tu też łatwy i wygodny podgląd do imprez, w których bierzemy udział – choć co jakiś czas mam problemy z odczytywaniem wrzuconych do czatów obrazków. Potrafią albo się nie załadować, albo pojawić dopiero po jakimś czasie. Bardzo dobrze działają też powiadomienia – spiąłem je sobie z Apple Watch i przydaje mi się to do dwóch rzeczy. Po pierwsze – dostaję na zegarek informację, że gra już się pobrała i mogę ją uruchomić. Po drugie – widzę na powiadomieniu, że znajomy wszedł do dedykowanej grze imprezy, co jest dla mnie informacją, że mogę włączać konsolę i siadać do wieczornej sesji z jakimś multi. Niby drobiazg, a jednak bardzo ułatwiający kontakt ze znajomymi, jeśli gracie w coś regularnie i umawiacie się na wspólne sesje przy PlayStation.

źródło