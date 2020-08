Ponad połowa antywirusów w teście przepuściła znane zagrożenie

Jeżeli chodzi o programy antywirusowe, to użytkowników PC w tym temacie można z grubsza podzielić na 3 grupy. Pierwsza z nich to osoby, które regularnie odnawiają licencję do swojego programu antywirusowego dostarczonego przez firmy trzecie. Drudzy to osoby, które polegają na wbudowany w system Windows program Windows Defender. Jest też trzecia grupa, która nie korzysta z żadnych zabezpieczeń – celowo bądź nieświadomie. Każda ze stron ma tu swoje argumenty i w swoich dyskusjach często opierają się na przytaczanych statystykach bezpieczeństwa i skuteczności poszczególnych programów antywirusowych. Niestety, najnowsze badanie przeprowadzone przez SE Labs nie wróży dobrze osobom które obstają przy twierdzeniu, że tylko antywirusy firm trzecich odpowiednio chronią komputer.

Antywirusy chcą nas chronić przed nieznananym. A mogłyby najpierw przed znanym?

Producenci antywirusów przekonują nas na każdym kroku, że tradycyjne sposoby wykrywania wirusów w oparciu o bazy danych odchodzą w zapomnienie i przed dzisiejszymi zagrożeniami może ochronić nas tylko system przewidujący zagrożenia oparty o sieci neuronowe w chmurze. I o ile badanie przeprowadzone od kwietnia do czerwca 2020 r. potwierdza, że w dużej części antywirusy wywiązują się z powierzonych im zadań, o tyle część z nich nie poradziła sobie w wykrywaniu dobrze znanych zagrożeń. Specjaliści przebadali programy pod kątem wykrywania najpopularniejszych schematów ataków, takich jak phishing, niebezpiecznie strony internetowe czy próby kradzieży danych. Można więc uznać, że każdy wynik poniżej 100 proc. skuteczności będzie tu dosyć niepokojący. Zasady testu były proste. Aplikacje miały wykryć (Detected) zagrożenia i jeżeli to możliwe – od razu je zablokować (Blocked). Jeżeli umożliwiły im działanie, jednak nie pozwoliły na wyrządzenie szkody, oznacza to, że zneurtalizowały zagrożenie (Neutralised). Jeżeli nie – dochodziło do włamania (Compromised). Wyniki testu możecie zobaczyć poniżej.