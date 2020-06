Antywirus dla Androida – jakie są zagrożenia i czy jest potrzebny?

O problematycznych aplikacjach na Androida można było dowiedzieć się m. in. z raportu firmy ESET, która namierzyła i zidentyfikowała tego rodzaju programy w Google Play. Cheats for Pou, Guide for SubWay oraz Cheats for SubWay podawały się za aplikacje z poradami do popularnych gier, a z Google Play pobrano je ponad 200 tysięcy razy. Po uruchomieniu aplikacja przez około 30-40 minut wyświetlała agresywnie reklamy uniemożliwiając korzystanie ze smartfona. W aplikacjach zastosowano kilka przeróżnych metod, by uniknąć skanerów Google Play, a dodatkowo zaprojektowano je w taki sposób, by usunięcie programów z urządzenia było utrudnione.

W innym przypadku, dość aktualnym aplikacja DEFENSOR ID pozwalała oszustom na zdobycie dostępu do kont bankowych użytkowników. ESET sprawdził, jak działa ta aplikacja i okazało się, że podszywa się ona pod popularnego w Brazylii dostawcę oprogramowania antyfraudowego. Oszuści skorzystali w tym przypadku z funkcji ułatwień dostępu, które są integralny elementem systemu operacyjnego Android. Dzięki niej osobom niepełnosprawnym jest łatwiej korzystać z urządzenia, ale jak widać jest to też metoda na uzyskanie kontroli nad smartfonem i dostępu do wprowadzanych danych. W efekcie, autorzy aplikacji DEFENSOR ID monitorowali całą zawartość obrazu wyświetlanego na ekranie – w tym dane do logowania do systemu bankowego oraz kodów umożliwiających potwierdzenie tożsamości. Ale żeby nie było, że zagrożenia czyhają tylko na użytkowników oddalonych od nas krajów – w polskim Google Play pojawiła się aplikacja “Bankowość uniwersalna Polska” mająca pozwolić na jednoczesne logowanie do 21 banków. Jej prawdziwym celem było oczywiście przejęcie danych do logowania i wyprowadzenie pieniędzy z rachunków użytkowników.