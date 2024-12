Lasy deszczowe na biegunach? Nie zawsze tam był lód

Wyobraźmy sobie Antarktydę nie jako lodową pustynię, ale bujny, tropikalny las, pełen drzew iglastych, kwiatów i owadów. Choć brzmi to jak science fic...

Wyobraźmy sobie Antarktydę nie jako lodową pustynię, ale bujny, tropikalny las, pełen drzew iglastych, kwiatów i owadów. Choć brzmi to jak science fiction, badania naukowców z Niemiec i Wielkiej Brytanii wskazują, że taka wizja była rzeczywistością około 90 milionów lat temu. Dowodem na to jest przełomowe odkrycie bursztynu na Antarktydzie, pierwsze w historii badań tego kontynentu.

Bursztyn to skamieniała żywica drzew, która zachowuje w sobie ślady prehistorycznego życia, takie jak pyłki, korzenie czy fragmenty kory. Odkryty w zachodniej części Antarktydy bursztyn pochodzi z okresu kredy, jednego z najcieplejszych w historii Ziemi.

Na Antakrydzie mogły występować lasy deszczowe

Odkrycia dokonano podczas badań w rejonie Półwyspu Pine Island w 2017 roku, gdzie naukowcy pobrali próbki z dna morskiego na głębokości 946 metrów. W warstwie mułowca o grubości trzech metrów znaleziono niewielkie fragmenty bursztynu, o rozmiarach od 0,5 do 1,0 milimetra. Badania mikroskopowe ujawniły typowe dla bursztynu żółto-pomarańczowe zabarwienie oraz charakterystyczne ślady przepływu żywicy, powstałe w wyniku urazów kory spowodowanych przez owady czy pożary lasów.

Dotychczas bursztyn z okresu kredy znajdowano jedynie w Australii i Nowej Zelandii. Antarktyczne znalezisko potwierdza, że w przeszłości na wszystkich kontynentach panowały warunki sprzyjające rozwojowi lasów produkujących żywicę. Odkrycie jest nie tylko dowodem na istnienie lasów iglastych w regionie, ale także pozwala na głębsze zrozumienie procesów ekologicznych i klimatycznych sprzed milionów lat.

Analizy pyłków i zarodników wykazały, że środowisko w okresie kredy było ciepłe i wilgotne, co sprzyjało powstawaniu bagiennych lasów. Co ciekawe, drzewa musiały przetrwać ekstremalne warunki polarne, takie jak kilkumiesięczna ciemność zimowa. Naukowcy podejrzewają, że drzewa mogły w tym czasie przechodzić w stan spoczynku, co ułatwiało im przetrwanie.

