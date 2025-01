Andromeda to wspaniała spiralna, którą można nazwać naszym "galaktycznym sąsiadem" - widać ją nawet gołym okiem. Jednak to zaledwie namiastka tego, co kryje się w tej niezwykłej strukturze oddalonej o 2,5 miliona lat świetlnych od Drogi Mlecznej. Dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble'a, Andromedę możemy podziwiać w niesamowitych szczegółach. Warto to zobaczyć!

