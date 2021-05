A gdyby tak zrobić sobie kafelki na Androidzie?

To nie jest temat nowy, niezagospodarowany. Wręcz przeciwnie – jeszcze przed „ubiciem” przez Microsoft Windows 10 Mobile, w Google Play pojawiały się launchery pozwalające na korzystanie z rozwiązań znanych z mobilnych okienek. Jedne lepsze, inne gorsze – ale jednak. Android ma to do siebie, że program uruchamiający możemy mieć jaki chcemy i nikomu nic do tego, z jakiego będziemy sobie korzystać. To otwiera drogę dla tej grupy osób, która uwielbia „modować” swoje telefony. Wśród nich są także „spadochroniarze” z obozu mobilnego Windows, którzy gdzieś musieli sobie znaleźć „nowy dom”. Dla jednych to był iOS, dla drugich Android.

Z nudów, bawiąc się różnymi launcherami pozwalającymi na odtworzenie sposobu prezentowania treści znanego z Windows 10 Mobile / Windows Phone, uznałem że Launcher 10 jest zdecydowanie najciekawszy. I w sumie jest to również opinia użytkowników systemu Android zainteresowanych tego typu programami – oceny są w większości pozytywne dla Launcher 10. Chociaż niektórym z Was może nie spodobać się fakt, iż za niektóre funkcje trzeba deweloperowi dopłacić. Można jednorazowo i można w subskrypcji – ja postanowiłem rzucić nieco grosza w stronę twórców i sprawdzić, jak to działa w pełnej krasie. Nie działa to dokładnie tak, jak w Windows 10 Mobile / Windows Phone. Mnie jednak cieszy to, że mniej więcej jest to podobne doświadczenie, jak obcowanie z systemem Microsoftu. Choć o pewnych rzeczach mowy być niestety nie może, ze względu na ograniczenia samej aplikacji i integracji: program uruchamiający < -> system Android.

Pod względem designu, podobieństwa do systemu Microsoftu – Launcher 10 absolutnie staje na wysokości zadania. Pokazując w biurze to, z czego obecnie korzystam, każdy miał wrażenie że w przypływie „mądrości” tuż po przyjęciu pierwszej dawki chipa od Gatesa postanowiłem cofnąć się w technologicznym rozwoju i zaopatrzyłem się w jakąś Lumię. Bliższe oględziny wskazywały na pewną wadę takiego myślenia: dumnie wśród eksponowanych w „Menu Start” aplikacji, jaśniał sklep Google Play.