Android TV z nowymi funkcjami podpatrzonymi z Google TV

Android TV posiada również nowy algorytm uczący się tego, co oglądamy, by później oferować bardziej spersonalizowaną zawartość. Dodatkowo możemy mu pomóc przesuwając w odpowiednią stronę zaproponowane przez system karty. Narzędzie poprawiania rekomendacji znajdziecie w ustawieniach ekranu głównego.

Sekcja szczegółowych informacji o produkcjach zaoferuje teraz automatycznie włączające się zwiastuny, które mają w założeniu zarekomendować film. Za tym akurat specjalnie nie przepadam – na szczęście da się tę funkcję wyłączyć w ustawieniach ekranu głównego.

Nowości w Android TV mają się pojawić jeszcze w tym tygodniu, choć jak to w przypadku jakiegokolwiek Androida bywa, pewnie nie każdy telewizor dostanie je w tym samym momencie. Fajnie widzieć, że Google usprawnia też to oprogramowanie, natomiast duża fragmentacja rynku sprawia, że wiele aktualizacji Android TV powoduje więcej problemów niż niesie za sobą korzyści. Szczególnie jeśli mówimy o starszych sprzętach, które nie dość, że na nowym systemie wydają się działać bardziej ociężale, to czasem update potrafi wprowadzić urządzenie w stan ciągłego bootowanie i trzeba się posiłkować przywracaniem telewizora do ustawień fabrycznych – trzymając jednocześnie kciuki, że ten sposób rozwiąże wszelkie problemy.

