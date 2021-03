Granie na telewizorze z Android TV – jak zacząć, w co zagrać?

Za ich pomocą uruchomimy gry z konsol, których zakup może być dziś niemożliwy lub bardzo kosztowny. Gdy do smart TV Toshiba podłączymy dwa kontrolery, to nie będziemy potrzebować już niczego więcej, by stoczyć pojedynek z drugą osobą na jednej kanapie w tradycyjne czołgi, Contrę, czy innego klasyka. Proste z rozpikselowaną grafiką gry mogą stać się źródłem jeszcze większej frajdy, aniżeli większość nowości, na które natrafimy na innych platformach. Tutaj Android TV (prośba o dodanie modelu, na którym odbywał się test, sprawdza się wręcz doskonale, ponieważ mnogość systemów do wyboru, które można emulować, a także gier to prawdziwy raj dla tych, którzy chcą powrócić do swoich ulubionych tytułów lub (jeśli byli na to za młodzi) po raz pierwszy dać im szansę.

Platforma Google Stadia to jedna z najciekawszych nowinek ostatnich miesięcy, a po debiucie w Polsce lokalni gracze mogą do woli sprawdzać jej możliwości. Streamowanie gier z chmury pozwala całkowicie pominąć specyfikację i wydajność urządzenia, na którym gramy, ponieważ do nas trafiają jedynie obraz i dźwięk, a w drugą stronę wysyłane są komendy z kontrolera lub myszy oraz klawiatury. Assassin’s Creed, Hitman, Cyberpunk 2077, Watchdogs czy wkrótce FIFA 21 uruchamiane bezpośrednio na telewizorze to teraźniejszość, a nie przyszłość. Każda z gier przypisywana jest do naszego konta po zakupie, więc możemy w nią zagrać w dowolnym momencie, kiedy tylko chcemy.