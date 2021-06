Android App Bundles zastępuje APK. Nowoczesność ma jednak swoją cenę…

W porównaniu do Apple, które swoim deweloperom serwuje raz za razem jakąś rewolucję, zmuszając do szybkiego przepisywania elementów aplikacji na nowo, Android może wydawać się oazą spokoju. Jednak przy dzisiejszym tempie rozwoju technologicznego konieczność wprowadzenia zmian można tylko odroczyć, każdy system musi w końcu porzucić część starych rozwiązań. W najbliższym czasie dużą zmianę odczują właśnie androidowi deweloperzy, ich aplikacje trafiające do sklepu Google Play będą musiały być przygotowane w nowym standardzie pakietów.