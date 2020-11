Kolejne wersje Androida – potrzebne usprawnienia czy zbędne cyferki?

Jak co roku, kiedy Google wypuszcza kolejną wersję systemu Android, powtarza się bardzo podobny schemat. Widać to szczególnie w komentarzach, gdzie z jednej strony trwa zazwyczaj zażarta dyskusja o tym, jak to nowy Android trafi na 0,1 proc. urządzeń, a z drugiej – że funkcje w nim zawarte od lat są już w nakładkach producentów. Na równi z tym pojawiają się też dwa obozy, których dyskusję lubię obserwować. Z jednej strony są to osoby, które na nową wersję systemu operacyjnego czekają, bądź zastanawiają się, czy producent będzie na tyle łaskawy by ją udostępnić i jeżeli tak, to kiedy. Z drugiej strony barykady stoją ludzie, którzy uważają, że na dobrą sprawę kolejne wersje androida to tylko cyferki i nie warto się nimi przejmować, bo na dobrą sprawę wszystko będzie działać przez cały okres użytkowania telefonu. Nawet jeżeli mówimy o programach udostępnianych dziś w repozytorium Google, bardzo mało z nich wymaga jakiejkolwiek wersji systemu Android nowszej niż 7 do poprawnego działania, a większość bezproblemowo odpali się także na 5 i starszych. Czy jest więc sens oczekiwać na kolejne Androidy?