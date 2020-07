Android 11 domyślnie… zepsuje twój aparat w smartfonie

Na poważnie

Dobra dobra, było fajnie, teraz chwilkę na poważnie. Prawda jest taka, że Google dostrzegł (lepiej późno niż wcale) problem, który niczym rak rozrasta się w dzisiejszych mediach społecznościowych. Miejsce pełne sztucznej, naiwnej i nierealnej piękności. Instagram, Facebook, TikTok i inne tego typu serwisy to świątynie próżności, w której gwiazdy i gwiazdeczki prezentują obraz życia równie sztuczny niczym ciało Vicotrii Wild.

Jest to powód wielu zaburzeń wśród odbiorców (szczególnie młodzieży), którzy nie potrafią lub nie chcą zrozumieć jaka jest prawda. Google postanawia zabronić udostępniania tzw. beauty mode jako domyślnego trybu aparatu. No i tu ujawnia się gumowy kręgosłup giganta z Mountain View. No bo jak chce się walczyć z problemami pod sztandarami pełnymi dumnych i głośnych haseł to robi się to na całość, a nie półśrodkami. Beauty mode dalej będzie mógł być implementowany w telefonach, ale po prostu nie będzie mógł być opcją domyślnie włączoną.

W rzeczywistości nic się nie zmienia. Jednak trzeba przyznać, że sam ruch jest bardzo ciekawy. Ciężko go nazwać popularnym czy zgodnym z ogólnie panującymi trendami. Wydaje się jakby Google chciał pójść pod prąd, ale jeszcze nie zdecydował, czy zrobić to na poważnie czy dać tylko powód do trollowania.

Inna sprawa, że zmiana dotyczy Androida 11, czyli czas w którym dotknie to większości użytkowników szacuję na 2121 rok. Mamy więc trochę czasu…

