Android 11 z długą listą zmian

Android 11 nie ma przed nami żadnych niespodzianek, w wersji beta jest już dostępny od dłuższego czasu na różnych urządzeniach i dobrze wiemy co nowego wnosi. Najważniejsza zmiana to odświeżone centrum wiadomości, które skupia powiadomienia ze wszystkich aplikacji służących do komunikacji w jednym miejscu. Niezależnie czy jest to Messenger, WhatsApp, Telegram czy SMS, wiadomości zostaną pogrupowane i będzie można na nie odpowiedzieć w oknie powiadomień (co poniekąd jest możliwe też w Android 10). Poza tym aplikacje do komunikacji będą teraz w „bąbelkach”, dzięki czemu nie trzeba będzie zamykać aktualnie używanej aplikacji, aby odpisać na wiadomość.