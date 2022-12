Android 13 trafi na 20 smartfonów Motoroli, ale dopiero w 2023

Motorola podała listę 10 modeli smartfonów, które dostaną Androida 13 już na jesieni, kiedy to nowy system Google debiutowała. Nie podała jednak żadnych dat, kiedy można spodziewać się aktualizacji. W tej kwestii niestety wiele się nie zmieniło, ale lista smartfonów rozrosła się do 20 modeli.

20 modeli Motoroli z Androidem 13

Aktualizacje smartfonów z Androidem to ich pięta achillesowa, nawet jeśli w ostatnim czasie nieco się w tej materii zmieniło na lepsze, to nadal czas oczekiwania na nową wersję systemu jest bardzo długi. Obecnie w zasadzie tylko Google oferuje aktualizację w dniu jej wydania dla swoich smartfonów. Nieźle radzi sobie również Samsung, ale reszta firm jest daleko z tyłu. Nie inaczej jest w przypadku Motoroli, która do tej pory nie opublikowała aktualizacji do Androida 13 dla żadnego ze swoich smartfonów. Na szczęście takowa aktualizacja trafi na całkiem sporo modeli, tylko najwcześniej dopiero na początku przyszłego roku.

Rozszerzona lista modeli, które otrzymają Androida 13 pojawiła się na forum producenta, a została opublikowana przez osobę odpowiedzialną za wsparcie użytkowników. Można zatem oczekiwać, że lista jest prawdziwa i faktycznie posiadacze niniejszych smartfonów dostaną nową wersję systemu Google w przyszłości. Szkoda tylko, że nie podano chociażby przybliżonej informacji kiedy to nastąpi.