Android 11 Developer Preview 2, oh brzmi dumnie! Pamiętajcie o jednym, lepiej tego nie dotykajcie. To nie jest wersja dla zwykłych śmiertelników. To wersja wypuszczana na potrzeby programistów, aby Ci mieli czas rzucić okiem na to co w trawie piszczy. Dodatkowo to ich szansa aby zgłosić swoje uwagi czy sugestie z którymi Google bardzo się liczy. Dla nas ma to też swoją wartość z kilku powodów. Po pierwsze otrzymujemy system lepszy i bardziej dopracowany, a po drugie dowiadujemy się co dostaniemy i to ze sporym wyprzedzeniem. No dobra, większość z nas dowiaduje się czego nie dostanie ze względu na katastrofalną fragmentację Androida.

Składane smartfony rządzą!

Tutaj nie ma niespodzianek. Składane smartfony powoli, nieśmiało wkraczają na rynek. Pomysłów na nie jest conajmniej kilka i na pewno będą się pojawiać nowe. Dlatego w Android 11 programista będzie miał dostęp do czujnika kąta zawiasu – na podstawie jego odczytów będzie można decydować co zrobić z aplikacją, jak zmienić jej wygląd i przypisać stosowne akcje. Dlaczego to takie ważne? Bo nie ograniczy to projektantów i będą mogli oni dalej eksperymentować ze sposobami składania telefonów.