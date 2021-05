Among Us – największy hit ostatnich lat, teraz za darmo w Epic Games Store!

Epic Games Store regularnie rozdaje za darmo gry osobom, które zarejestrowały się w ich serwisie. Przywykliśmy już do tego, że regularnie lubią nas zaskoczyć jakiś prawdziwym hitem — a pomiędzy tym oferują… no cóż, w dużej mierze treści w które można zagrać jak się komuś bardzo nudzi, ale nie zawsze są to najwyżej oceniane hity. Przez najbliższych kilka dni macie jednak szansę za darmo zgarnąć jedną z najgorętszych gier ostatnich lat: Among Us.

Debiutująca w 2018 roku produkcja na starcie nie cieszyła się spektakularnym powodzeniem, ale w ubiegłym roku rozpętało się na nią prawdziwe szaleństwo. Among Us stało się międzynarodowym hitem, który w szczytowym momencie gromadził tysiące graczy — a streamerzy zabijali się o to, kto zbierze więcej widzów w tamtejszych potyczkach. Największe szaleństwo związane z grą już opadło, nadszedł więc czas na najlepsze promocje. A przecież najlepsza to taka, w której dany produkt można zgarnąć za darmo. No i właśnie – do 3.06.2021 macie szansę dodać do swojego konta Among Us za okrągłych zero złotych.

Darmowe Among Us to kuszący kąsek dla wszystkich, którzy jeszcze nie mają na PC tej kultowej w wielu kręgach produkcji. Idealna w swojej prostocie, wciągająca i mająca potencjał na dodatkowy zarobek w formie transakcji wewnątrz aplikacji. Zabawa w naprawianie statku potrafi wciągać bez reszty, a bycie postacią która przeszkadza i oszukuje całą swoją załogę daje od groma frajdy.

Gra dostępna jest na dedykowanej podstronie produktu – aby móc ją za darmo pobrać, niezbędne jest konto w Epic Games Store.