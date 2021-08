Amiga 500 powraca, czyli kolejny klasyk w wersji Mini

Komputery udające klasyki to całkiem sympatyczny zakątek rynku, tworzony często przez pozytywnie zakręconych pasjonatów. Pozostaje tylko pytanie, czy lepiej brać „łatwiejszą” replikę, czy „trudniejszy” oryginał. Teraz to pytanie zadadzą sobie miłośnicy Amigi 500.

Od jakiegoś czasu mamy na rynku modę na wypuszczanie replik klasycznych komputerów i konsol. Niektóre z projektów są naprawdę świetnie zrobione, jak choćby oceniany na Antyweb C64 Maxi, inne wyglądają na zwykły skok na kasę. Firma Retro Games, autorzy wspomnianego C64 ogłosili właśnie, że kolejnym ich produktem będzie replika Amigi 500, niestety w wersji Mini.

Retro Games to sympatyczna firma wypuszczająca regularnie urządzenia nawiązujące do legendarnych komputerów Commodore. Rozgłos zdobyli pokazując The C64 Mini, komputer, a właściwie biorąc pod uwagę, że klawiatura była atrapą, konsolę, umożliwiającą uruchamianie oryginalnych gier z tego 8-bitowca.

Urządzenie zbierało niezłe opinie, ale prawdziwą klasę twórcy pokazali trochę później, wypuszczając The C64 (Maxi). Ten otrzymał już obudowę w rozmiarach oryginału oraz pełnoprawną, działającą klawiaturę. Urządzenia miały preinstalowane ponad dwadzieścia gier, a własne można było dodawać za pośrednictwem pendriva USB.

The Amiga 500

Teraz firma postanowiła zabrać się za kolejne z kultowych urządzeń Commodore i zapowiedziała replikę 16-bitowej Amigii 500 w wersji Mini. Podobnie jak w przypadku C64, będzie to wersja bez działającej klawiatury, będzie za to emulować zarówno model 500, jak i 600 oraz 1200.

https://www.youtube.com/watch?v=yKUgEOpr4Qs&list=TLGGuBLzMIX0ErIxMDA4MjAyMQ&t=35s

Do TV lub monitora konsolkę podłączymy przy pomocy HDMI, Amiga wypuszcza sygnał 720p i posiada opcjonalny filtr udający obraz z CRT. Do urządzenia będzie można podpiąć po USB dołączone w zestawie:

- 2 klawiszową mysz

- 8 przyciskowego pada

USB obsłuży także zewnętrzną klawiaturę oraz pendriva przy pomocy których możemy dodać własne gry. Zasilanie odbywa się przy pomocy będącego w zestawie kabla USB-C.

Gry, na razie średnio

Jeśli chodzi o gry, to na pokładzie otrzymamy preinstalowanych 25 tytułów, z których producent jak narazie ujawnił 12:

- Alien Breed 3D

- Another World

- ATR: All Terrain Racing

- Battle Chess

- Cadaver

- Kick Off 2

- Pinball Dreams

- Simon The Sorcerer

- Speedball 2: Brutal Deluxe

- The Chaos Engine

- Worms: The Director’s Cut

- Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension.

Ze wymienionych tytułów osobiście zagrywałem się w „Another World”. Bardzo lubiłem też „Alien Breed”, ale w klasycznej wersji z widokiem z góry. „AB 3D” było dostępne, jeśli dobrze pamiętam, tylko dla szczęśliwców posiadających A1200 lub CD32. Rzuca mi się tu w oczy brak kultowego „Sensible World of Soccer”, na którym wykończyłem kilka joysticków, ale trudno mi uwierzyć, żeby nie dołożono go w kolejnej transzy.

Podsumowanie

Na zdjęciach urządzenie prezentuje się bardzo zacnie, widać podobną do znanej z produktów C64 dbałość o detale. Jednak zeskalowanie produktu, a szczególnie brak działającej klawiatury trochę mnie razi. Urządzenie powinno spodobać się osobom, którym pasowała zeskalowana wersja C64, reszta może mieć tylko nadzieję, że za jakiś czas pojawi się „pełnoprawna” A500, albo ze względu na wielkość, Amiga 600 Maxi.

Konsolkę w Polsce znalazłem w przedsprzedaży na RtvEuroAgd w cenie 599 zł. Osobiście gdybym miał w coś zainwestować, poszukałbym jednak oryginału. Dziś ciągle można wyrwać je za w miarę sensowne pieniądze. Choć ich użytkowanie, choćby ze względu na dyskietki, nie będzie tak komfortowe, myślę że skuteczniej zasypokoi nostalgiczne potrzeby. A przy okazji będzie można pokazać dzieciom, jak kiedyś wyglądało użytkowanie komputerów...