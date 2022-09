Ostatnie lata to okres, gdy doświadczamy licznych powrotów, przeróbek i remasterów. Liczba produkcji niektórych nawet przytłacza, ale na już zapowiedzianych projektach się nie skończy. Dowiedzieliśmy się dziś, że Universal 1440 Entertainment planuje ożywić serię "American Pie", która skończyła się na tytule "American Pie: Dziewczyny rządzą" z 2020 roku. Mimo, że szczyt popularności filmów zgrał się z moim okresem dorastania i każda kolejna odsłona robiła furorę wśród rówieśników, to ani produkcja z 2012 ("Zjazd absolwentów") ani ta z 2020 nie sprawiły, że miałem ochotę ponownie zasiąść przed ekranem. Czy nadchodzący tytuł to zmieni?

Aktorka z Niepewne odpowiada za nowy film American Pie

Co ciekawe, za pomysł wznowienia marki odpowiada Sujata Day, którą można pamiętać z roli w serialu "Niepewne". Jej film obyczajowy, który reżyserowała "Definition Please" powstał dwa lata temu, ale nie zyskał ani popularności, ani przychylności widzów i krytyków. Wielokrotnie jednak widywaliśmy sytuacje, w których wcześniej niedoceniani twórcy byli w stanie przygotować coś wartego uwagi. Oczywiście fabuła nowego "American Pie" jest pilnie strzeżoną tajemnicą, więc a pierwsze informacje, jakie uzyskamy, będą niezwykle ogólne. Mówi się jednak wprost, że będzie to zupełnie świeże podejście do serii i miękki restart.

Universal wraca do marki American Pie. Pamiętacie film sprzed dwóch latx

Wydawało się, że "Zjazd absolwentów" z 2012 definitywnie zamknął serię po kilku latach pobocznych historii. W filmie wrócili bowiem aktorzy, którzy wszystko zapoczątkowali, ale Universal nie zamierza najwyraźniej zrezygnować z tej marki nawet po fiasku projektu "American Pie: Dziewczyny rządzą" z 2020 roku, który już na zwiastunie nie zdawał się prezentować większego potencjału.