Konkurencja z Santa Clara nie zamierza jednak tylko się przyglądać tym poczynaniom. Kilka dni temu zapowiedziano architekturę Ampere, która w pierwszej kolejności trafi na rynek profesjonalny, głównie do superkomputerów, w które NVIDIA jest obecnie bardzo mocno zaangażowana. Nie oznacza to jednak, że gracze zostaną potraktowani po macoszemu. Wedle najnowszych plotek, premiera nowych kart graficznych opartych na tej architekturze może mieć miejsce już we wrześniu. Topowy model z rodziny RTX 3000 powinien zaoferować wydajność nawet o 40% wyższą niż RTX 2080Ti, czyli poprzeczka ponownie zostanie podniesiona dla AMD jeszcze wyżej. Wszystko jak zwykle rozbije się ostatecznie zapewne o ceny.

AMD Navi 21 w poprawionych 7 nm

RDNA2 poprawi względem pierwowzoru przede wszystkim wydajność na wat, czyli efektywność energetyczną. Będzie to możliwe za sprawą poprawionej litografii 7 nm, którą zapewnia oczywiście TSMC. To jednak nie wszystko, bo spore zmiany dotyczą też samej architektury, która zwiększy liczbę instrukcji wykonywanych w jednym takcie zegara, a kolejne optymalizacje pozwolą na zwiększenie taktowania. AMD zapowiada też wprowadzenie sprzętowego wsparcia dla technologii ray-tracingu, która będzie obecna również w nowych konsolach. Początkowo będzie ona obecna tylko w najwydajniejszych modelach, podobnie jak ma to miejsce z kartami RTX i GTX u NVIDIA.