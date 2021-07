Amazon teraz będzie mógł monitorować wasz sen. Jak? Radarem

Kwestie prywatności użytkowników to dziś dosyć gorący temat. Z jednej strony – część osób nie chce, by korporacje wiedziały absolutnie wszystko o tym co robią. Z drugiej – przeważająca większość pożąda nowych funkcji, które w jakiś sposób uzasadniają zbieranie danych. Taka zależność sprawia, że firmy takie jak Google czy Amazon mogą bić kolejne rekordy przychodów, obracając informacjami o swoich użytkownikach. Dlatego też każda wiadomość o tym, że któraś z tych firm uzyskuje kolejne możliwości, jeżeli chodzi o śledzenie ludzi może bardziej niepokoić i cieszyć. A tak się składa, że takie funkcje w swoich urządzeniach właśnie zdradził Amazon.

Alexa będzie monitorowała sen? Amazon z nowym pozwoleniem

Informacja o nowych możliwościach, które będą miały urządzenia Amazona pochodzi od FCC (Federal Communications Commission – Federalna Komisja Komunikacji), która zajmuje się udzielaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń związanych z komunikacją bezprzewodową oraz regulowaniem tamtejszego rynku. O takie pozwolenie wystąpił właśnie Amazon – chodzi tu o sprzedaż urządzenia wyposażonego w moduł radaru. Po co? Jak wynika z uzasadnienia decyzji komisji, ‎technologia ta umożliwia rejestrację ruchów w trzech wymiarach, co pozwala kontrolować funkcje elektroniki za pomocą prostych gestów. Oprócz tego radar ma być wykorzystywany do bezkontaktowego śledzenia snu, by poprawić higienę snu i nawyki właścicieli jeżeli chodzi o odpoczynek.