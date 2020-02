W Seattle otwarto w pełni samoobsługowy supermarket Amazona

Amazon Go Grocery został dziś otwarty w Seattle. 5000 artykułów dostępnych na sprzedaż w pomieszczeniach o powierzchni 966 metrów kwadratowych. System kamer i czujników wraz z oprogramowaniem automatycznie obciążają konta klientów przy wyjściu ze sklepu po zrobieniu zakupów. Klienci muszą tylko zainstalować na smartfonie aplikację Amazon Go, którą skanuje się przy bramce wejściowej. Zakupy podliczane są przez obserwujące kupujących kamery i czujniki. To one rozpoznają, co zostało wzięte z półki. W momencie, w którym klient się rozmyśli i odstawi dany przedmiot na półkę, aplikacja automatycznie usuwa go z wirtualnego koszyka.

Amazon Go Grocery to pierwszy bezkasowy i bezgotówkowy supermarket