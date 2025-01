Oto Amazfit Active 2. Ogromne zaskoczenie możliwościami i ceną!

Amazfit Active 2 przyciąga nie tylko ceną

Zapotrzebowanie na inteligentne zegarki stale rośnie, a konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na design, ale i funkcje. Amazfit Active 2 odpowiada na wszystkie te potrzeby, łącząc solidną jakość wykonania z innowacyjnym oprogramowaniem. Korpus ze stali nierdzewnej, 10-dniowa bateria oraz wyświetlacz AMOLED to tylko wstęp do czegoś większego.

Do gry wchodzi Zepp Flow – asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji. Pozwala na zarządzanie kalendarzem, dostosowywanie ustawień czy tworzenie odpowiedzi w komunikatorach. Daje również dostęp do map offline z nawigacją zakręt po zakręcie i 160 trybów sportowych, w tym Hyrox.

Amazfit Active 2 w amerykańskiej przedsprzedaży kosztuje jedynie 99 dolarów i zawiera silikonowy pasek. Dla bardziej wymagających dostępna jest wersja premium za około 129 dolarów, która oferuje pasek skórzany i szafirowe szkło, zapewniające większą odporność na uszkodzenia. Ważną zaletą jest też NFC – w Europie będzie można korzystać z płatności zbliżeniowych.

Za taką cenę, trudno znaleźć konkurencyjny produkt oferujący podobny zakres funkcji. Smartwatche większych konkurentów Amazfita oferują podobny zestaw funkcji, ale przy okazji też pielęgnują szerszy ekosystem narzędzi, dając dostęp do nowych możliwości z punktu widzenia użytkownika.

Amazfit Active 2 naprawdę może się podobać. I to jeszcze w tej cenie...?

Sztuczna inteligencja w zegarku. Da się?

Da się. Zepp Flow to nie tylko asystent głosowy – według Amazfit to narzędzie, które dostosowuje się do użytkownika, oferując personalizowane rozwiązania. W zegarkach znajdzie się również Wild.AI — wbudowana aplikacja, wykorzystująca AI do monitorowania cyklu menstruacyjnego oraz hormonalnego, oferując wskazówki zdrowotne.

Cena zegarka sprawia, że trudno o produkt o takich możliwościach w tym przedziale cenowym. Długa żywotność baterii, wynosząca 10 dni pracy na jednym ładowaniu, to wynik lepszy niż w wielu droższych modelach. Zepp Flow jest naprawdę miłym i być może nawet funkcjonalnym dodatkiem.

Amazfit Active 2 będzie idealny dla tych, którzy szukają nowoczesnego, funkcjonalnego zegarka w przystępnej cenie. Design, wszechstronność i zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji wyróżniają go zarówno w swojej klasie, jak i wśród konkurencji. Ci, którzy żyją ekosystemem Apple, najpewniej na niego nawet nie spojrzą. "Androidowcy" nieprzywiązujący uwagi do ekosystemu nie będą mieli z tym większego problemu.