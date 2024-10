Allegro wyrzuca firmy z Allegro Lokalnie

Allegro Lokalnie bez kont firmowych

Do tej pory, na Allegro Lokalnie można było wystawiać ogłoszenia sprzedaży zarówno z konta zwykłego, jak i firmowego. Taka możliwość zostanie wyłączona zupełnie 2 grudnia.

To będzie dokładny termin, w którym Allegro wyłączy z platformy wyświetlanie takich ogłoszeń wystawionych na kontach firmowych - nawet jeszcze trwających, z wyjątkiem autoodnawiania ich do 90 dni w kategoriach Nieruchomości i Motoryzacja (Samochody, Maszyny,Przyczepy, naczepy, Inne pojazdy i łodzie, Motocykle i quady).

Pod warunkiem, że będą one wystawione do 1 grudnia, wówczas będą one jeszcze aktywne przez 90 dni i bez możliwości ich edycji po 2 grudnia.

Nowy cennik promowania ofert na Allegro

Z innych nowości na Allegro, o których Wam jeszcze nie pisaliśmy, warto wspomnieć o nowym cenniku w Allegro Ads, a więc w systemie promowania ofert sprzedaży na tej platformie - oferty sponsorowane i reklamy graficzne.

Ta zmiana nastąpi wcześniej, bo 15 października i nowe opłaty za kliknięcia w oferty sponsorowane, będą się przedstawiała następująco (w zależności od kategorii produktów):

Dział Stawka do 14 października 2024 Stawka od 15 października 2024 Supermarket 0,40 zł 0,55 zł Zdrowie 0,40 zł 0,55 zł Dom i ogród 0,45 zł 0,60 zł Elektronika 0,40 zł 0,55 zł Uroda 0,40 zł 0,45 zł Motoryzacja 0,35 zł 0,40 zł Dziecko 0,35 zł 0,50 zł Sport i turystyka 0,40 zł 0,55 zł Moda 0,35 zł 0,50 zł Firma i Usługi 0,40 zł 0,55 zł

Z kolei stawki minimalne za tysiąc wyświetleń reklam graficznych zmienią się według poniższej tabeli (również od 15 października):

Miejsce emisji Stawka do 14 października 2024 Stawka od 15 października 2024 Strona główna allegro.pl 12,00 zł 16,00 zł Góra i dół wyników wyszukiwania 11,00 zł 12,00 zł Strona oferty 11,00 zł 12,00 zł

Podwyżka dostaw Allegro Paczkomaty InPost

W związku z podwyżkami InPostu za dostawy do ich automatów, od 1 listopada zmieni się koszt dostaw Allegro Paczkomaty InPost - z kwoty 10,95 zł na 11,49 zł, a Allegro miniKurier24 InPost - z kwoty 11,99 zł na 12,49 zł.

Większe kwoty postąpienia w licytacjach

Podwyżki doczekały się też kwoty postąpień - maksymalne kwoty przebić w licytacjach. Większe kwoty dotyczą licytacji przedmiotów w przedziale cenowym do tysiąca złotych i bez przedziału cenowego.

Przedział cenowy licytowanego przedmiotu do 20 października (zł) Kwota postąpienia do 20 października (zł) Przedział cenowy licytowanego przedmiotu od 21 października (zł) Kwota postąpienia od 21 października (zł) 1–24,99 0,5 bez zmian 1 25–99,99 1 bez zmian 2 100–249,99 2,5 bez zmian 5 250–499,99 5 bez zmian 10 500–999,99 10 bez zmian 15 1 000–2 499,99 25 bez zmian bez zmian 2 500–4 999,99 50 bez zmian bez zmian powyżej 5 000 100 5 000–9 999,99 100 brak brak powyżej 9 999,99 250

Źródło: Allegro.