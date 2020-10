Allegro Smart na pół roku za darmo dla studentów

Usługa Allegro Smart rozkochała w sobie użytkowników i… no cóż, prawda jest taka, że kto regularnie robi zakupy w serwisie — raczej nie może się już bez niej obejść. Na początku lockdownu Allegro zaoferowało użytkownikom darmowe miesiące dostępu do Smarta, a teraz… teraz kusi studentów darmowym, półrocznym, dostępem do Allegro Smart. Warto jednak mieć na uwadze, że z oferty skorzystać mogą wyłącznie użytkownicy, którzy nie mają aktywnego Smarta na swoim koncie. Nie ma jednak powodów do paniki: jeżeli wykupiliście abonament i jesteście studentami — możecie go anulować już dziś, a Allegro zwróci Wam pieniądze za niewykorzystane miesiące.

Pół roku darmowego Allegro Smart dla studentów

Teraz studenci mogą liczyć na 6 miesięcy darmowego dostępu do abonamentu Allegro Smart bez podpinania karty — po okresie próbnym mogą za 39zł wykupić dostęp na cały rok. Jak skorzystać z oferty? Niezbędne będzie zdjęcie (ważnej) legitymacji studenckiej, które trzeba przesłać administracji serwisu za pośrednictwem specjalnego formularza. Wkrótce użytkownicy otrzymują wiadomości zwrotne z potwierdzeniem aktywacji i… gotowe, mogą już cieszyć się dostępem do darmowych dostaw, darmowych zwrotów oraz smart okazji. A poza tym przygotowano dodatkowy pakiet atrakcji od partnerów — m.in. Blinkee, Flixbusa czy Heyah.