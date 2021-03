Allegro oferuje 5 darmowych dostaw – rusza promocja „Smart! na start”

Kto skusił się na abonament Allegro Smart i robi regularne zakupy na platformie temu prawdopodobnie trudno będzie zrezygnować ze wszystkich przywilejów które takowy oferuje. I choć opcja ta cieszy się dużą popularnością, wciąż są tysiące użytkowników którzy jeszcze nie dali mu szansy. I to przede wszystkim z myślą o nich powstała promocja Smart! na start, która potrwa do 31 maja 2021 roku i zaoferuje pulę pięciu darmowych dostaw do wykorzystania przez cały rok!

Smart! na start – pięć darmowych dostaw na Allegro bez konieczności posiadania abonamentu

Promocja Smart! na start rusza dzisiaj i potrwa przez trzy miesiące, do 31 maja. Po aktywacji promocji każdy z użytkowników będzie mógł skorzystać z pięciu darmowych dostaw (oraz zwrotów) w ramach Allegro Smart. Oferta dotyczy, oczywiście, produktów objętych programem Smart. Ponadto wszyscy korzystający z promocji otrzymują dostęp do dedykowanych abonentom okazji w Strefie Smart! oraz festiwalu zakupowego Smart! Week.

Miliony Polaków pokochały usługę Allegro Smart!, dzięki której oszczędzają na dostawach i zwrotach, a także korzystają z dedykowanych Smart Okazji. Nowa promocja “Smart! na start” pozwoli każdemu wypróbować jak wygodne i opłacalne są zakupy z Allegro Smart! Osoby, które od 1 marca do 31 maja 2021 roku, aktywują promocję otrzymają pulę 5 darmowych dostaw i aż rok na ich wykorzystanie. Bezpłatna dostawa do paczkomatów i punktów odbioru obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł, natomiast dostawa kurierska od 80 zł.

Kto może skorzystać z promocji Smart! na start? Wszyscy użytkownicy Allegro, którzy nie mają aktywnego abonamentu Allegro Smart! Warto też mieć na uwadze, że można z niej skorzystać bez żadnych dodatkowych zobowiązań, w tym podpinania karty płatniczej. Po wykorzystaniu pięciu darmowych dostaw (lub gdy minie rok od aktywacji) zostanie ona automatycznie dezaktywowana.

Użytkownicy bez aktywnego abonamentu mogą aktywować promocję tutaj.

Źródło: informacja prasowa