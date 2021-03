Z chwilą, kiedy okazało się, że Paczkomaty InPostu nie wymagają pozwolenia budowlanego na instalacje, te zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Wystarczy porozumieć się z właścicielem posesji w atrakcyjnej lokalizacji, siecią sklepów czy spółdzielnią mieszkaniową i kolejna maszyna postawiona w przestrzeni publicznej.

Automaty do wydawania paczek – InPost, Poczta Polska, Orlen i Allegro

Jeszcze na koniec listopada 2019 roku InPost miał „zaledwie” 6 tys. Paczkomatów w Polsce, dziś ma ich już prawie 11 tys., czyli w nieco ponad rok niemal podwoił ich liczbę.

Poczta Polska do końca 2022 roku chce mieć 2 tys. swoich automatów do wydawania paczek, PKN Orlen przy swoich punktach Orlen w ruchu jeszcze w tym roku uruchomi 500 automatów paczkowych, do końca 2022 roku 2 tys., a w przeciągu parunastu lat 10 tys. W końcu Allegro, które ostatnio zapowiedziało w tym roku 1,5 tys. własnych automatów paczkowych, a w następnych latach 3 tys., to już się robi naprawdę tłoczno zwłaszcza, że InPost nie stoi w miejscu i zapowiedział stawianie 100 nowych Paczkomatów tygodniowo.

Automaty do wydawania paczek – AliExpress