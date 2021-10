Wielki magazyn Aliexpress w Polsce. Przesyłki będą docierać szybciej niż dotychczas!

Jeżeli wierzyliście w to, że polscy klienci zapomną o Aliexpress po opodatkowaniu każdej przesyłki, to... byliście w błędzie. Nic takiego się nie wydarzyło, portal wciąż rośnie jak na drożdżach - a teraz firma otwiera największy hub logistyczny w tej części świata. Gdzie? W Polsce, właściwie w samym jej sercu - bo pod Łodzią.

Jak informuje serwis Wiadomości Handlowe, Aliexpress otworzył właśnie swój największe centrum logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Hub ma rozpocząć działanie z przytupem od... zbliżającego się dnia singla, 11 listopada, czyli czasu ogromnych wyprzedaży, które zachęcają wielu niezdecydowanych do zakupów. Z informacji do których dotarł wspomniany serwis wynika, że budowa centrum Cainiao miała zostać ukończona na początku października. Chiński serwis ma otrzymać powierzchnię magazynową rzędu 10 tys. metrów kwadratowych, z której będą nadawane paczki nie tylko te lokalne, ale także do innych europejskich krajów m.in. Czech, Słowacji, Austrii i Niemiec. Cel jest taki, aby przedmioty dostępne w nowym magazynie docierały do klientów maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych — klienci z dużych miast mieliby jednak otrzymywać paczki już kolejnego dnia.

Aliexpress radzi sobie doskonale - i jak pokazują dane podsumowujące kolejne kwartały, stale przybywa mu klientów także z Polski. Opodatkowanie każdej przesyłki, choć początkowo wydawało się końcem świata, tak naprawdę nie odstraszyło klientów. Dodatkowe opłaty naliczane są bezpośrednio w kasie sklepu dzięki implementacji IOSS, ostatecznie klienci otrzymują więc produkt bez opłat. Z ich perspektywy więc wszystko jest po staremu, a jedyna różnica to droższe o kilkadziesiąt procent produkty... ale jako że wciąż tańsze niż w lokalnych sklepach - ani trochę ich to nie odstrasza.