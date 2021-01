Albicla – 5 grzechów głównych. Jak polski „killer” Facebooka klęknął na starcie

Kochani, to nie jest tak, że kompletnie skreślam Albicla. Ale to, co tam się stało nie można nazwać „problemami dziecięcymi”. To wygląda tak, jakby ktoś zechciał sobie stworzyć serwis społecznościowy, ale nie miał na niego pomysłu, nie wiedział w jaki sposób zrobić go dobrze i o czym trzeba pamiętać. Wyszło na to, że mamy kompletnie nieprzemyślany, nudny, ograniczony funkcjonalnie i technologicznie twór, który nie oferuje niczego nowego. Nie ma żadnego „selling pointu”, którym można by było Albicla sprzedać. Ludzie potrzebują rozrywki w serwisie – co tam będzie się działo? Wewnętrzne zabawy w kółku wzajemnej adoracji? Znudzi się. I to szybko.

Grzech czwarty. Pozory

W przypadku takiego serwisu jak Albicla nie mogło obejść się bez tworzenia pozorów sukcesu. Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz na łamach serwisu Niezalezna.pl wypowiedział się na temat Albicla, oczywiście pomijając istotne problemy z funkcjonowaniem platformy. Propaganda sukcesu? Jak najbardziej.

Zainteresowanie było tak ogromne, że wielu z Państwa musiało trochę poczekać na rejestracje za co oczywiście przepraszamy. Ale to świadczy o ogromnym sukcesie naszego nowego medium. W pierwszych godzinach funkcjonowania Albicli dziesiątki tysięcy ludzi stało się jego użytkownikami. To największy sukces tego typu portali w Polsce.

Panie Redaktorze. Mógłby Pan wskazać portale, do których porównywano otwarcie Albicla? Bo jeżeli byli to Wolni Słowianie, to bardzo słaby benchmark, który na pewno nie powiedziałby nic Czytelnikom Niezależnej. Poza tym, problemy z rejestracją wcale nie mówią o sukcesie Albicla. Mówią o tym, że nie dostosowano zasobów do spodziewanego zainteresowania.

Tak jak wspominałem nie wszystkie funkcjonalności są od razu gotowe, bo chcieliśmy uruchomić portal w ostatniej godzinie rządów lidera wolnego świata.

Panie Redaktorze! Czy Waszym celem było zdążenie przed zaprzysiężeniem Joe Bidena? To był Wasz „deadline”?! Wiecie, że przez to otworzyliście serwis społecznościowy, który ma masę błędów i mógł narazić wielu internautów na kradzież danych i personalne ataki hakerów? To nie jest deadline, to jest kompletny brak odpowiedzialności! Gdyby w UODO prezesem nie był człowiek z Prawa i Sprawiedliwości, to Albicla skończyłaby szybciutko z karą finansową.

Naruszyliśmy potężne interesy i dokonaliśmy wyłomu w ścianie ideologicznego frontu spychającego konserwatywną myśl na margines. Twórzmy wolny świat razem. Będzie z dnia na dzień coraz lepiej.

Niczego nie naruszyliście, Panie Redaktorze. 10 000 (około) użytkowników (choć inni sądzą, że to lekkie kłamstewko) to żaden powód do chwalenia się. Mówię to absolutnie serio. Do złego Facebooka czy Twittera brakuje Wam sporo. Wiem, nie od razu Rzym zbudowany, tylko dlaczego on, cholera płonie już na samym początku?!

Grzech piąty. Niedopracowanie

Albicla serio wygląda jak tworzona na szybko, przez jednego, może dwóch specjalistów, którzy mieli dwa tygodnie na stworzenie czegoś sensownego. Rzucili się w wir pracy i stworzyli właśnie to, z czym mamy do czynienia teraz. Mam nadzieję, że otrzymali lub otrzymają za to godziwe wynagrodzenie – to nie ich wina, że musieli tworzyć projekt w trybie ekspresowym – byleby działał. Szanuję za to, że nie można „zasyfić” Albicla plikiem graficznym o rozmiarze np. 200 MB (co sprawdzałem) – Albicla po prostu wysypuje się wtedy bez podania przyczyny błędu. To zrobi się później – może.