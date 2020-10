Wraz z wersją 20H2 podstawową przeglądarką w systemie zostanie też Microsoft Edge bazujący na silniku Chromium. Większość z was pewnie i tak już ma tę przeglądarkę, bo Microsoft wciskał ją niemal na siłę przez Windows Update. Z tym wiąże się też kolejna zmiana. Skrót Alt+Tab zmieni teraz nieco swoją funkcjonalność. Poza listą otwartych okienek aplikacji, będzie też pokazywał wszystkie okienka w przeglądarce Microsoft Edge osobno. Jeśli miałoby to wam jednak przeszkadzać, to w tej wersji można jeszcze tę funkcję wyłączyć i wrócić do standardowego ustawienia.

Dla graczy pojawi się też przydatna opcja, która pozwoli szybciej zmienić odświeżanie podłączonego monitora. Teraz ustawienie to trafiło bezpośrednio do zaawansowanych ustawień ekranu, a wcześniej konieczne było wejście we właściwości karty graficznej i zmiana w zakładce sterownika. Detal, ale szczególnie dla osób korzystających z komputerów przenośnych powinien być przydatny, bo przy 60 Hz zużycie energii jest nieco mniejsze.

Aktualizacja Windows 10 October 2020 jest już dostępna w Windows Update dla systemów w wersji 1903 lub nowszej. Nie wszyscy jednak dostaną ją od razu, Microsoft wprowadza nową wersje sukcesywnie pamiętając o błędach z jakimi borykają się zazwyczaj nowe wersje systemu. Tym razem aktualizacja jest niewielka, więc miejmy nadzieje, że obędzie się bez większych problemów. Jeśli natomiast nie możecie się doczekać, to tutaj możecie pobrać Media Creation Tool i stworzyć sobie nośnik do aktualizacji samodzielnie.