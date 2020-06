Niespodzianek w systemie jest jednak więcej, jak nie mieliście Edge’a to po wpisaniu w pole wyszukiwania w menu Start np. Chrome, Firefox albo Opera, pojawiała się rekomendacja do instalacji Edge. Gdy takową przeglądarkę już macie, to po wpisaniu Edge pojawia się piękna grafika i napis „Przeglądarka zalecana przez firmę Microsoft”. Chrome na zwykły podpis – „Aplikacja”. Ciekawe czy to nie jest temat, którym powinna zainteresować się Komisja Europejska.

To jeszcze nie koniec, automatyczna instalacja Edge’a, której wcale nie chciałem, pozmieniała mi również ustawienia dotyczące domyślnej przeglądarki. Klikając w link w aplikacji Slack, zamiast zostać przeniesionym do Chrome’a, zostałem zapytany której przeglądarki chce użyć z wyraźnym zaleceniem, aby był to Microsoft Edge. C’mon to już chyba lekka przesada. Nie mam nic przeciwko Edge Chromium, ba to pewnie nawet całkiem fajna przeglądarka, która będzie jeszcze lepsza wraz z nowymi funkcjami, jakie planuje Microsoft, ale nie lubię jak mi się coś wciska na siłę. Myślałem, że Microsoft odrobił lekcję podczas premiery Window 10, ale wygląda na to, że nie potrafi wyciągać wniosków.

Morał z tej historii jest po pierwsze taki, że was również Microsoft zaatakuje przeglądarką Edge, nie znacie dnia ani godziny. I pewnie jakiś procent osób, które dostaną nowego Edge’a da mu szansę, zwiększając udział w rynku przeglądarek. Ale obawiam się, że znacznie więcej osób zostanie w ten sposób zniechęconych do przeglądarki, która tak mocno ingeruje w ich własny system. Ja na pewno w najbliższym czasie do grona użytkowników Edge’a nie dołączę.