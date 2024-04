Aktualizacja Samsunga to fala problemów. Użytkownicy są wściekli

Najnowsza wersja systemu One UI dla smartfonów Samsunga przyniosła ze sobą całą falę problemów. Oto na co skarżą się użytkownicy.

Nie dalej niż dwa dni temu informowaliśmy o aktualizacji systemu One UI w Samsungach do wersji 6.1. Wraz z nią powrócił element, który jakiś czas temu — z nieznanych nikomu przyczyn — zniknął. Chodzi o dbanie o to, aby ekran smartfona się nie wypalał.

Niestety, aby nie było zbyt kolorowo, to Samsung zalicza właśnie kolejną wpadkę. Część użytkowników którzy zainstalowali najnowszą wersję oprogramowania skarży się na problemy z czytnikiem linii papilarnych. A to jeszcze nie koniec problemów, o których informują.

Problemy z czytnikiem linii papilarnych w smartfonach Samsunga. Winna ostatnia aktualizacja

Jeżeli myślicie że to tylko Apple zalicza wpadki z oprogramowaniem, to... nic z tych rzeczy. Niestety, Samsung ostatnio też nie ma w tym temacie najlepszej passy, czego idealnym przykładem jest One UI 6.1.

Aktualizacja oprogramowania dla smartfonów z rodziny Galaxy S23 powoduje... problemy z czytnikiem linii papilarnych. I niestety, nie są to jednorazowe przypadki, bo informacji o problemach stale przybywa. To nie jest tak, że aktualizacja oprogramowania systemowego sprawia, że moduł przestaje całkowicie działać. Bo sam czytnik wciąż działa, po prostu nie działa tak, jak powinien. Bowiem ikonka czytnika linii papilarnych znika z ekranu, a użytkownicy muszą ponownie stuknąć w panel dotykowy by się pojawiła. Dlatego wiadomym jest, że w tym temacie wystarczy wypuszczenie dodatkowej łatki. Niestety, na tę chwilę nie wiadomo kiedy takowa się pojawi — dlatego jeżeli nie drżycie o wypalenie ekranu, to warto odrobinę wstrzymać się z aktualizacją.

Na tym jeszcze nie koniec problemów z One UI 6.1

Jeżeli myśleliście że to już wszystkie problemy jakie napotykają użytkownicy, to... nic z tych rzeczy. Bo kolejna fala problemów dotyczy nie tylko smartfonów z rodziny Galaxy S23, ale dosłownie wszystkich, które otrzymały One UI 6.1. Stale pojawiają się głosy dotyczące tego, że po zainstalowaniu najnowszej wersji systemu — smartfon zaczyna się przegrzewać. A poza tym ma problemy z ładowaniem.

Samsung jeszcze nie zareagował. Ale prawdopodobnie to tylko kwestia czasu

Na tę chwilę Samsung jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie i w ogóle się do niej nie odniósł. Firma w historii jednak dość sprawnie reagowała w przypadku problemów takie jak te, pozostaje zatem mieć nadzieję, że i tym razem łatka rozprawiająca się ze wspomnianymi błędami pojawi się w ciągu kilku najbliższych dni. I nie trzeba będzie czekać tygodniami na to, by czytnik linii papilarnych działał jak należy, smartfon się nie przegrzewał czy ładował jak należy.