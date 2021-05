To co, teraz każdy będzie miał swoje AirTagi?

O branży smartfonów można powiedzieć bardzo wiele, ale na pewno nie to, że wyróżnia się ona oryginalnością. Jeżeli jednak firma wprowadzi na rynek jakiś produkt z sukcesem, reszta po prostu tworzy swoje wariacje dokładnie tej samej rzeczy, co często kończy się zalaniem rynku gadżetami, których w większości wypadków głównym atutem jest niższa cena, a nie lepsza jakość. Czy tego chcemy czy nie, w kwestii elektroniki użytkowej firmą, która popularyzuje koncepty jest Apple. Kiedy oni wprowadzili iPhone’a, za chwilę wszystkie firmy rzuciły się do robienia smartfonów. Kiedy pojawił się iPad, nagle zaczęły się pojawiać tablety z Androidem. Apple Watch sprawił, że dziś nie godzi się, by producent smartfonów nie miał smart-zegarka. O słuchawkach bezprzewodowych nie będę już nawet wspominał, ponieważ tutaj niektórzy nawet nie kryją się, tylko bezceremonialne zżynają pomysł Apple.

Teraz Apple wypuściło AirTagi. I historia się powtórzy

Zanim zaczniecie mnie hejtować – tak, wiem, że Apple nie było pierwsze jeżeli chodzi o wypuszczenie na rynek lokalizatorów. Galaxy SmartTag zadebiutował wcześniej. Jednak Apple rzadko bywa pierwsze w czymkolwiek – nie wymyślili pierwszego tabletu, pierwszych słuchawek bezprzewodowych czy idei bezramkowego smartfona. Jednak dziwnym trafem to po wypuszczeniu tych produktów przez Apple cała reszta światowego rynku zaczęła robić tablety, słuchawki bezprzewodowe i stosować notcha. Mocy popularyzacyjnej nie da się więc w przypadku Apple przecenić.