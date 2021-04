Zgodnie z obietnicą AirTag dotarł do mnie dziś, 30 kwietnia, mimo że wysyłka z Czech nastąpiła zaledwie wczoraj, a paczka zahaczyła o Niemcy. Dotrzymanie terminu mnie ucieszyło, bo już podczas majówki będę mógł czuć się nieco bezpieczniej. Nie jest to mój pierwszy lokalizator, do tej pory używałem kilku, w tym tych od Nokii, a także marki Tile. Ten ostatni przez wiele miesięcy służył mi jako lokalizator przy kluczach, ale jego bateria się wyczerpuje, więc jeśli umieszczony przeze mnie AirTag w portfelu się sprawdzi, to zapewne sprawię sobie drugą sztukę wraz z pętelką, by zaczepić go do kluczy.

Największym problemem innych lokalizatorów, a także smart portfeli Wolleta, które testowałem, to brak popularnego wśród użytkowników ekosystemu urządzeń i akcesoriów, dzięki którym zgubiony przedmiot można by odzyskać. Jeśli znajdzie się poza zasięgiem Bluetootha, to raczej nie ma większych szans na ponowne namierzenie.

Jak działa AirTag? Dlaczego jest lepszy niż inne lokalizatory?