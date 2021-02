Wyciekło zdjęcie AirPods 3. generacji. Szykuje się sporo zmian

Bezprzewodowe słuchawki AirPods szturmem podbiły serca użytkowników z całego świata. Można się kłócić o to czy są warte swojej (wysokiej) ceny, czy są ładne i estetyczne — ale braki magazynowe ciągnące się długimi miesiącami jasno wskazują na to, że użytkownicy pokochali ten sprzęt. W 2021 mamy wiele alternatyw — i mimo że sam wybrałem od Huawei, to nie mam najmniejszych wątpliwości że kolejne generacje AirPodsów będą się sprzedawać jak świeże bułeczki, podobnie jak dotychczasowe modele. Ale o ile dwie pierwsze generacje „zwykłych” AirPodsów wyglądają niemalże identycznie, to według najświeższych przecieków wkrótce miałoby się to zmienić. I teraz nietrudno będzie je pomylić z AirPods Pro.