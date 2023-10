Oto nieoczywisty sprzymierzeniec w badaniach nad nowoczesnymi bateriami do aut. Jak może nam pomóc?

Dyskusja na ten temat rozpoczęła się podczas panelu z udziałem Venkata Viswanathana, który jest jednym z pionierów w zastosowaniu AI do przyspieszenia badań nad akumulatorami. Jego głównym celem jest postęp w sektorze lotnictwa (tak, tego "zelektryfikowanego"), co jest obecnie ogromnym wyzwaniem. To tam bardzo wysokie wymagania wobec akumulatorów ze względu na szczególne warunku w trakcie lotu. Obecne technologie akumulatorowe nie są w stanie spełnić tych wyśrubowanych oczekiwań - nie tylko w kontekście wydajności, ale i bezpieczeństwa.

Viswanathan w trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że widzi korzystne perspektywy dla lotnictwa oraz innych branż dzięki AI. W 2020 roku założył startup Aionics badający obecnie potencjał sztucznej inteligencji w kontekście rozwoju akumulatorów przyszłości.

Aionics wszedł ostatnio w partnerstwo z niemieckim producentem akumulatorów - Cellforce, który jest spółką zależną Porsche. Obydwie spółki pracują właśnie nad nowocześniejszymi bateriami o wysokiej wydajności, co pozwoli na bardziej optymalne użycie metali koniecznych do wytwarzania akumulatorów. Obecnie, mamy spore problemy z ich złożami - jeżeli czegoś nie wymyślimy w najbliższej przyszłości, to wkrótce zabraknie nam materiałów do wytwarzania akumulatorów. Świat koniecznie potrzebuje opracowania lepszych akumulatorów, które umożliwią pojazdom elektrycznym szybsze ładowanie i przechowywanie większej ilości energii. Eksperci uważają, że jest to konieczne, abyśmy mogli "pozbyć się" z dróg samochodów spalinowych. W lotnictwie odgrywa to jeszcze istotniejszą rolę, niż w motoryzacji.

Sztuczna inteligencja może być w kontekście poszukiwania nowych typów akumulatorów niezwykle pomocna. Trudność w tej sztuce polega na ogromnej liczbie potencjalnych metod i kombinacji materiałów, które można wykorzystać w bateriach. Naukowcy oceniają liczbę dostępnych na rynku substancji chemicznych, które mogą być używane w akumulatorach na miliardy. Aionics natomiast wykorzystuje tutaj AI, aby przyspieszyć proces wyboru najlepszych składników oraz dobrać ich jak najkorzystniejsze kombinacje. Wszystko to sprowadza się do uzyskania jak najbardziej wydajnych elektrolitów.

Sztuczna inteligencja, oprócz analizy istniejących substancji, generatywna sztuczna inteligencja może być używana do projektowania zupełnie nowych. Możliwe jest wyjście poza znane już miliardy cząsteczek i odkrycie dotychczas nieznanych - dzięki specjalnie stworzonym do tego narzędziom. Duże modele AI takie jak ElectroBot opracowane przez Aionics - mogą pomóc naukowcom pracować nad nowymi bateriami znacznie szybciej, odpowiadając na pytania dotyczące właściwości chemicznych czy sugerując rozwiązania problemów laboratoryjnych. Naukowcy jednak muszą pamiętać o tym, że z AI zdarzają się czasami problemy: m. in. "halucynacje" polegające na sugerowaniu odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym. W skrócie: sztuczna inteligencja w trakcie podawania rozwiązania problemu zwyczajnie "ściemnia".

Nie zmienia to jednak faktu, że sztuczna inteligencja jest obecnie najlepszą i najbardziej osiągalną w tym momencie szansą na przyspieszenie rozwoju akumulatorów. Postęp w dziedzinie akumulatorów ma ogromne znaczenie dla rozwoju ekologicznych technologii w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Jednak nie tylko przemysł motoryzacyjny, ale także lotnictwo, energetyka i wiele innych dziedzin może zyskać dzięki postępowi w dziedzinie akumulatorów. Zmiany w tej dziedzinie przyczynią się do rozwoju bardziej zrównoważonych technologii, które pomogą w walce ze zmianami klimatu i poprawią jakość życia na naszej planecie. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się ostatnio z klimatem i jak bardzo samochody z napędem elektrycznym zmieniają krajobraz na rynku wydobycia metali do akumulatorów - zdecydowanie mamy do czynienia z "najwyższym czasem" na użycie tutaj AI. Lepszych opcji na ten moment nie mamy.