AI poza ułatwianiem życia może je również skomplikować

Sztuczna inteligencja to bez wątpienia narzędzie, które pomaga wielu osobom w organizacji ich codziennej pracy, na przykład podczas wyszukiwania informacji. Wraz z rozwojem technologii możliwości AI stają się coraz większe, tym samym rośnie również niebezpieczeństwo, o czym wiele osób zapomina.

Cyberprzestępcy swego czasu często tworzyli i rozsyłali fałszywe maile, które miał na celu wyłudzić dane. Taka metoda oszustwa zyskała miano phishingu. Obecnie nieco się zmieniło. W dzisiejszym artykule skupię się na stosunkowo nowych i niebezpiecznych sposobach wyłudzania pieniędzy oraz danych wrażliwych.

Sztuczna inteligencja może też podszywać się pod instytucję

Źródło: Depositphotos

Wcześniej robili to oszuści, teraz za ich sprawą dokonuje tego AI. Wszystko po to, żeby zmylić czujność osób nieświadomych zagrożenia. Głównym celem cyberprzestępców stają się konta bankowe, systemy biznesowe oraz profile w mediach społecznościowych. Mimo to jednym z najczęstszych i najprostszych zastosowań AI w wyłudzeniu danych wrażliwych jest wspomniany na samym początku phishing.

Często wiadomości phishingowe dotyczą wnoszenia opłaty. Oszuści próbują przekonać nas, że nie uregulowaliśmy danej wpłaty.

Oto rozwiązania, dzięki którym obniżycie ryzyko:

Zawsze sprawdzajcie, czy nadawca wiadomości jest wiarygodny . Zwróćcie uwagę na adres mailowy, literówki, błędy gramatyczne i nieoczekiwane prośby o podanie danych osobowych.

Jeśli otrzymacie e-mail z linkiem lub załącznikiem od nieznanego lub podejrzanego nadawcy, nie klikajcie go . Najlepszym rozwiązaniem jest odwiedzenie strony internetowej instytucji bezpośrednio przez przeglądarkę.

Jeżeli macie obawy co do strony, na której się znaliście, zwróćcie uwagę na adres URL i to, czy jest poprawnie napisany . Zdarza się, że strony phishingowe różnią się od prawdziwych jedynie kilkoma literami, co na pierwszy rzut oka może być nie do zauważenia.

Używajcie oprogramowania antywirusowego i antyphishingowego . Dzięki temu programy automatycznie będą dbały o wasze bezpieczeństwo, blokując podejrzane witryny i maile.

Na wszelki wypadek warto włączyć dwustopniowe uwierzytelnianie. Wtedy, nawet gdy ktoś zdobędzie wasze hasło, będzie potrzebował drugiego poziomu weryfikacji.

Warto też podkreślić, że najbardziej podatne na oszustwa są osoby starsze, a także te, które nie korzystają często ze współczesnych urządzeń. W celu zminimalizowania ryzyka warto z nimi porozmawiać o tym, w jaki sposób współcześni cyberprzestępcy działają.

To jednak nie koniec zagrożeń związanych z AI

Źródło: Depositphotos

Rozwój technologiczny pozwolił cyberprzestępcom z zaledwie kilkusekundowego nagrania sklonować głos prawdziwej osoby. Jest to coś, co miało już miejsce na przestrzeni miesięcy. Oszuści zdobyli, po czym używali sfałszowanego głosu, aby spróbować wyłudzić pieniądze. Jak wygląda to w praktyce?

Taka wiadomość głosowa może brzmieć bardzo przekonująco, zwłaszcza jeśli jest to nagłe proszenie o pomoc. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie syn dzwoni do ojca z nieznanego telefonu, informuje go, że został okradziony w czasie podróży i potrzebuje funduszy. Część osób może w takim momencie spanikować, zadziałać impulsywnie, nie zweryfikować tego i wysłać pieniądze złodziejom.

Choć samo takie oszustwo może wydawać się dość abstrakcyjne, to badania mówią co innego. Jak pisze Rzeczpospolita, jedno z nich przeprowadziła firma McAfee na grupie 7 tys. internautów z 7 krajów. 10 proc. z badanych padło ofiarą oszustwa z użyciem deepfake’a, natomiast kolejne 15 proc. tego doświadczyło.

Deepfake - w ten sposób unikniesz kłopotów

Przede wszystkim nie ma co próbować odróżnić prawdziwego głosu od fałszywego. Nawet profesjonaliści potrafią dać się nabrać, a technologia cały czas się rozwija, przez co narzędzia pozwalające generować głos będą coraz wiarygodniejsze.

Z tego powodu nie powinniśmy ufać wiadomościom z nieznanego źródła. Obcy numer telefonu i adres email to sygnał, aby skontaktować się z tą osobą w normalny sposób, w jaki robimy to na co dzień, zamiast odpowiadać na nie bezpośrednio.

Co więcej, jeśli zignorujemy takiego maila, czy telefon, to najprawdopodobniej oszuści zostawią nas w spokoju. W przypadku, gdyby naprawdę bliska nam osoba była w potrzebie, próbowałaby się z nami skontaktować do skutku.