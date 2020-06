Adobe Photoshop Camera: nowa aplikacja do zdjęć już dostępna na smartfony i tablety

Adobe to firma pełna skrajnych emocji. Z jednej strony: to z ich produktów korzystają najchętniej twórcy z całego świata. Z drugiej: non-stop słyszymy narzekania. Na ich stabilność, na niespełnione obietnice, na to, że coś nie działa jak powinno. Mimo wszystko nie przeszkadza to kreatywnemu gigantowi co rusz zapowiadać kolejnych produktów i coraz bardziej fragmentować swojej oferty. A dzisiejsza nowość: aplikacja Adobe Photoshop Camera na Androida oraz iOS jest tego doskonałym przykładem.

Adobe Photoshop Camera: nowa aplikacja oficjalnie dostępna

Adobe Photoshop Camera to jest ta aplikacja, którą firma zapowiedziała minionej jesieni. I choć zarówno na Androida jak i iOS rozmachu w pakiecie aplikacji odmówić im nie można (w tym ulubieńcy publiczności: Lightroom Mobile), to firma się nie poddaje i wciąż serwuje kolejne rozmaitości. Przedsmak tego czym będzie aplikacja dostaliśmy już w grudniu, podczas pierwszych wersji beta. Teraz jednak Adobe Photoshop Camera dostępny jest dla wszystkich i… w sumie to nie wiem, czy jest się specjalnie z czego cieszyć.